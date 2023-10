Gianluigi Donnarumma vuelve a recibir feroces ataques y piden cambio por Keylor Navas

Gianluigi Donnarumma sigue siendo señalado por sus actuaciones en el París Saint Germain. (PAUL ELLIS/AFP)

La goleada por 4-1 que sufrió el París Saint Germain a manos del Newcastle en la Champions League dejó varios señalados en el cuadro galo, la prensa internacional no tuvo piedad con las críticas.

El técnico Luis Enrique, su principal estrella Kylian Mbappé y el arquero italiano Gianluigi Donnarumma fueron los más recibieron metralla por lo que consideran un pobre rendimiento de su parte.

En el caso del guardameta italiano no es novedad, en el PSG no ha podido lucir un nivel óptimo, especialmente en la competición europea, en la que se ha quedado a deber en términos generales.

Este miércoles tuvo incidencia en tres de los cuatro goles y fue criticado especialmente en el último, un remate que el iba al cuerpo y que no pudo contener.

Mientras siguen apareciendo errores, la prensa internacional se pregunta qué está esperando Luis Enrique para tomar decisiones en la portería y darle la oportunidad a Keylor Navas.

“Tengan en cuenta que el fichaje procedente del AC Milan no fue barato ni le está resultado transitorio a las arcas parisinas, por eso el sonido de viento venido de la Liga de Campeones una vez más sacude el debate bajo palos, que este sí existe, entre Keylor Navas y Donnarumma. Son especialmente dañinos y groseros los fallos del internacional con la azzurra en la Liga de Campeones con el PSG, básicamente porque al equipo galo le están costando no solo puntos, sino eliminaciones.

“Ayer (miércoles) frente al conjunto inglés (Donnarumma) demostró poca seguridad en general y salió retratado en el peor momento, permitiendo el 3-0, en el que se comió un balón al primer palo, imperdonable para un guardameta del máximo nivel competitivo. Y claro, si fuera cosa de un día, algo puntual y no resultara dramático para su equipo en la Champions, pasaría, pero no es el caso: son demasiadas las veces que el italiano le ha fallado al PSG, cosa que Keylor no hizo, de ahí el debate”, publicó el medio español Don Balón sobre lo ocurrido.

Keylor Navas no ha jugado aún bajo las órdenes de Luis Enrique. Foto: Instagram.

Por su parte, el medio italiano Corriere della Sera, uno de los de mayor difusión allá, destacó que fue otro partido complicado para el meta de su selección y que no brinda confianza.

“El marcador final fue quizás demasiado severo, como afirma el técnico Enrique, cuatro goles encajados también por graves errores defensivos - sobre todo el primero, tras un mal rechazo del capitán Marquinhos y con Donnarumma que nuevamente no fue impecable, entre paradas que pusieron en peligro a su equipo y el juego de pies habitual que ciertamente no infunde confianza a los compañeros”, tiró el medio sobre su rendimiento.

Diversos periodistas también destacan que a Giggio no se le debería tener más paciencia teniendo en banca a un portero como Keylor Navas, quien en un torneo como la Champions League es donde más se ha lucido, a diferencia de su compañero.

“@NavasKeylor tiene que ser el guardameta titular del @PSG_inside. Donnarumma se sigue comiendo goles tontos”, comentó José Del Valle, periodista de la cadena ESPN.

Luego están los aficionados que siguen en redes sociales atacando el rendimiento del meta y ahora al técnico Luis Enrique, quien asumió la responsabilidad de la derrota ante Newcastle.

Tras la goleada, a Luis Enrique le tocó defender su esquema y su plan de juego. Y lo hizo como acostumbra, sin dar muchas explicaciones e incómodo con los cuestionamientos.

“¿Por qué este sistema y estos jugadores? Porqué yo soy el entrenador, tengo que decidir”, se dejó decir el español.

El asturiano consideró que la goleada encajada por su equipo no fue merecida y aseguró que sigue centrado en el objetivo, que es pasar la fase de grupos: “¿Gran derrota? No lo sé. Nuestro objetivo es pasar a octavos. Es un grupo difícil, lo sabemos, pero todavía somos segundos. Serán divertidos los últimos partidos. Tenemos que gestionarlos mejor”.