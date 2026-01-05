Gigante de Europa se queda sin entrenador

El Manchester United anunció la salida de Rubén Amorim luego de sumar dos empates al hilo, ante dos equipos de la parte baja de la tabla como el Leeds, con empate a uno, y el Wolverhampton, último de la tabla, en Old Trafford la semana anterior.

Amorim deja a los Diablos Rojos en la sexta casilla con 31 unidades, empatado con el Chelsea, que el 1 de enero también sacó a su técnico, Enzo Maresca, por malos resultados.

Rubén Amorim fue despedido del cargo de entrenador del Manchester United (Prensa Manchester United/Prensa Manchester United)

El United acumula ocho victorias, siete empates y cinco derrotas en la presente campaña de Premier League; no obstante, la irregularidad del club hizo que a inicios de campaña quedaran fuera de la Carabao Cup después de caer en penales ante el Grimsby, equipo de la cuarta división en Inglaterra.

El Manchester United se quedó sin entrenador (OLI SCARFF/AFP)

Al mando del entrenador portugués, el Manchester logró llegar a la final de la UEFA Europa League, la temporada pasada, pero acabó perdiendo 1-0 ante el Tottenham, además de quedar cerca de puestos de descenso tras sumar tan solo 42 unidades, quedando en la casilla 15 de la tabla luego de llegar ya con la campaña iniciada tras la salida de Erik Ten Hag.

LEA MÁS: ¡Insólito! El campeón de los 90 minutos por la vida se decidió con un volado tras una noche sin goles

El Manchester United volverá a la acción este mismo miércoles cuando reciba al Burnley en condición de local.