Aficionado lleva casi un año sin cortarse el pelo por culpa de su equipo

Frank Ilett es un aficionado que tiene casi un año sin cortarse el pelo a causa de su equipo, el Manchester United. Instagram Frank Ilett. (Instagram Frank Ilett./Instagram Frank Ilett.)

Un aficionado hizo una promesa y a causa de ella lleva en total 333 días sin cortarse el cabello, es decir, casi un año sin acudir al peluquero.

Todo comenzó con una broma el 5 de octubre del año pasado, cuando el muchacho dijo que cortaría su melena cuando el club consiguiera cinco triunfos consecutivos y a la fecha sigue esperando.

LEA MÁS: Ticos que brillaron en París 2024 reciben jugoso premio económico por sus logros olímpicos

El joven se llama Frank Ilett, es originario de Oxford y es fiebre del Manchester United.

Así lucía Frank antes de comenzar el reto. Instagram Frank Ilett. (Instagram Frank Ilett./Instagram Frank Ilett.)

Cuando Frank hizo la promesa, el equipo de la Premier League era decimocuarto en la tabla del torneo inglés. La última vez que los Diablos Rojos tuvieron una racha similar fue en febrero del 2024.

LEA MÁS: Periodista hondureña encendió la eliminatoria mundialista en picante debate contra Daniel Murillo

El fiebre pensó que su equipo lo lograría pronto, tomando en cuenta lo que pasó a inicios de año, pero para marzo de este año ya habían pasado cinco meses.

En una entrevista a BBC Radio Manchester dijo que ha sido más duro de lo que pensaba mantener larga su cabellera.

El United suma una derrota, un empate y una victoria en la Premier. Instagram Frank Ilett. (Instagram Frank Ilett./Instagram Frank Ilett.)

“Estoy totalmente comprometido con el reto, pero pensé que ya estaría superado”, afirmó.

La temporada inglesa comenzó el 15 de agosto y dos días después, el United debutó contra el Arsenal, juego que perdieron 1-0.

El 24 de agosto empató 1-1 contra el Fulham y el sábado anterior consiguió su primera victoria, contra el Burnley.