Periodista hondureña encendió la eliminatoria mundialista en picante debate contra Daniel Murillo

Periodista hondureña le tiró duro a Daniel Murillo y a la Selección Nacional

Por Hillary Chinchilla Marín
Daniel Murillo ESPN Argentina
Daniel Murillo ESPN Argentina (Instagram)

El periodista costarricense Daniel Murillo tuvo un intenso debate con una colega por el duelo entre Costa Rica y Nicaragua, donde salió colado Honduras.

En un programa de ESPN, una periodista hondureña no le aguantó nada a Murillo y se molestó por las declaraciones que él dio.

El tico aseguró que, aunque muchos piensan que el juego contra Nicaragua no será complicado, hay muchos aspectos a tomar en cuenta y que se podrían reflejar en el marcador.

Murillo resaltó que la Sele tiene entre sus convocados jugadores que tienen poca experiencia a nivel centroamericano y como seleccionados y que, además de eso, el fútbol del país vecino ha crecido mucho.

“Yo creo que es la prueba de graduación de ellos, ya les llegó la prueba en selección, son seis partidos para que se gradúen como profesionales. Esto pasará por lo que hacen estos muchachos”, mencionó Murillo.

La compañera del periodista no estuvo de acuerdo y le discutió con todo asegurando que Costa Rica tiene que ganar sin pretexto.

“Yo no te voy a hacer comparsa, deja de sacar las paraguayas. Todos han jugado a nivel centroamericano, aquí no están los gigantes de Concacaf, van a enfrentarse a Nicaragua. Mejor decí que estás nervioso y cuando se enfrenten a Honduras (su país) ahí sí vas a ver”, respondió la hondureña.

El debate generó muchos comentarios, la mayoría de los ticos que aseguran no tenerles miedo a los catrachos.

