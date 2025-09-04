Giorgio Armani se une a larga lista de famosos que mueren después de que Aarón Ramsey anota un gol

Aaron Ramsey es compañero de Keylor Navas en el Pumas de México, su "maldición" ya alcanzó a Giorgio Armani (Pumas de México/Pumas de México)

Giorgio Armani, famoso diseñador italiano, habría sido la “última víctima” de la “maldición de Aarón Ramsey”, futbolista galés del que hace años le cargan la casualidad que cada vez que anota un gol, algún famoso fallece apenas a los pocos días.

Ramsey es compañero de Keylor Navas en el Pumas de México, club en el que el domingo anterior marcó su primer tanto en el fútbol azteca y muchos estaban atentos a lo podría suceder en un hecho que parece exceder la casualidad.

El volante de 34 años dio el triunfo a los felinos al echarla a los 92 minutos para triunfar 1-0 ante el Atlas, partido que quedó marcado por disputatarse en medio de una tormenta brutal en Ciudad de México.

La teoría nació en el 2009, cuando tras un gol con la selección de Gales falleció el periodista español Andrés Montes.

Según el sitio web Transfermarkt, Ramsey suma 80 goles en clubes y 21 con el equipo nacional galés y la muerte de muchos famosos han sido ligados a esas anotaciones.

