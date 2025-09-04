Giorgio Armani se une a larga lista de famosos que mueren después de que Aarón Ramsey anota un gol

Giorgio Armani, famoso diseñador italiano, habría sido la “última víctima” de la “maldición de Aarón Ramsey”, futbolista galés del que hace años le cargan la casualidad que cada vez que anota un gol, algún famoso fallece apenas a los pocos días.
Ramsey es compañero de Keylor Navas en el Pumas de México, club en el que el domingo anterior marcó su primer tanto en el fútbol azteca y muchos estaban atentos a lo podría suceder en un hecho que parece exceder la casualidad.
LEA MÁS: Falleció Giorgio Armani, un ícono de la moda a nivel mundial
El volante de 34 años dio el triunfo a los felinos al echarla a los 92 minutos para triunfar 1-0 ante el Atlas, partido que quedó marcado por disputatarse en medio de una tormenta brutal en Ciudad de México.
La teoría nació en el 2009, cuando tras un gol con la selección de Gales falleció el periodista español Andrés Montes.
Según el sitio web Transfermarkt, Ramsey suma 80 goles en clubes y 21 con el equipo nacional galés y la muerte de muchos famosos han sido ligados a esas anotaciones.
LEA MÁS: Vespa exclusiva de Giorgio Armani es la sensación de todo Costa Rica
Estos serían algunas de las muertes y goles que se relacionan al mediocampista.
- 6 de octubre de 2009: Gol con Gales; muere Andrés Montes el mismo día.
- 1 de mayo de 2011: Gol al Manchester United; muere Osama Bin Laden (2 de mayo).
- 2 de octubre de 2011: Gol al Tottenham; muere Steve Jobs (5 de octubre).
- 19 de octubre de 2011: Gol al Marsella; muere Muamar Gadafi (20 de octubre).
- 11 de febrero de 2012: Gol al Sunderland; muere Whitney Houston el mismo día.
- 5 de agosto de 2012: Gol en pretemporada; muere Chavela Vargas el mismo día.
- 30 de noviembre de 2013: Gol con Arsenal; muere Paul Walker el mismo día.
- 10 de agosto de 2014: Gol al Manchester City; muere Robin Williams (11 de agosto).
- 9 de enero de 2016: Gol al Sunderland; muere David Bowie (10 de enero).
- 13 de enero de 2016: Gol al Liverpool; muere Alan Rickman (14 de enero).
- 6 de marzo de 2016: Gol con Arsenal; muere Nancy Reagan el mismo día.
- 12 de noviembre de 2018: Gol en la Europa League; muere Stan Lee el mismo día.