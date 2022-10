Gloriana Villalobos está lista para volver con la Selección

Gloriana Villalobos está lista para volver a aportarle a la Selección Mayor. Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol)

La Selección Nacional Femenina volvió a los entrenamientos, de cara a los juegos amistosos ante Filipinas y una de las jugadoras que regresan a la Tricolor es la volante Gloriana Villalobos.

El primero de los juegos será este viernes, a las 7:00 de la noche, en el estadio Alejandro Morera Soto y las entradas tendrán un costo de ¢3 mil. Los boletos se pueden adquirir en specialticket.net.

Gloriana estuvo fuera de las canchas por una lesión que no le permitió jugar el premundial de Concacaf. Hoy regresa con nuevos bríos y con una madurez diferente que solo la dan los procesos de recuperación por los que pasan las futbolistas.

“Agradecida con Dios por esta nueva oportunidad de representar al país. Han sido meses bastante complicados y bastante difíciles, porque me ha tocado un rol que normalmente no me toca, pero aprendí muchísimo. Somos humanos expuestos a lesiones y me tocó vivirla, pero le he sacado mucho provecho”, comentó la jugadora del Herediano.

Gloriana Villalobos sobre su operación: “Fue por un tema de salud física y mental”

A la jugadora nacional nunca se le va a olvidar el momento en que llegó a la Fedefútbol, en julio pasado, para despedir a sus compañeras que ese día salían rumbo al premundial, que se jugó en México. Fue un momento amargo, pues ella quería estar ahí.

“A la hora de estar lesionada uno ve las cosas diferentes, es todo un proceso mental de seguir fuerte, saber que quedan meses para volver a jugar, ver a las compañeras jugar, pero gracias a Dios estoy de vuelta y muy feliz”, indicó la futbolista.

Según informó la federación, otra de las jugadoras que se incorporó al grupo fue la delantera María Paula Salas, quien se vinculó al fútbol mexicano, luego del Mundial Sub-20, que se llevó a cabo en el país.

“El fogueo pasado no pude estar y volver a incorporarme me hace muy feliz. Creo que todas sabemos lo importante que son estos dos partidos de cara al Mundial”, comentó.