Gloriana Villalobos sobre su operación: “Fue por un tema de salud física y mental”

Gloriana Villalobos fue operada de su tobillo derecho en el mes de marzo. Instagram.

Gloriana Villalobos, volante del Herediano, tuvo que hacerse a un lado de la eliminatoria mundialista hacia Australia-Nueva Zelanda 2023 y del torneo tico, ya que le tocó operarse el tobillo derecho.

La cirugía fue en marzo y, aunque le costó tomar la decisión de hacerlo, consideró que era lo mejor por su salud física y mental.

[ Wendy Acosta decidió colgar los tacos: “Al fútbol le debo todo” ]

Gloriana, además de recuperarse del procedimiento, está terminando el bachillerato en Trabajo Social, combinando clases presenciales con virtuales; también acompaña a sus compañeras de equipo en este importante momento del certamen.

Las florenses clasificaron en el segundo lugar de la fase regular, con 26 puntos, y este domingo, a las 4 de la tarde, jugarán el primer partido de la semifinal ante el Deportivo Saprissa en la Cueva.

La volante es una de las líderes del conjunto florense. Instagram.

- ¿Cómo se ha sentido luego de la operación?

Gracias a Dios me he sentido bastante bien, en terapia me ha ido bien, todavía uso un tipo de férula para lograr que el tobillo se mantenga estable, que no se me doble. Voy recuperándome, con la cicatrización y la herida me ha ido bien, voy poco a poco.

- ¿Cuándo comenzó la terapia y cuánto tardará en ese proceso?

Empecé el 9 de mayo, luego de que me quitaron los hilos y el ortopedista me dio la indicación de los tipos de ejercicios que podía hacer, el tipo de movilidad.

Se cree que me darán de alta en tres meses aproximadamente, pero todo va a depender de cómo va el tobillo, de cómo el cuerpo reacciona, de cómo me voy sintiendo. Es un tiempo aproximado.

- ¿Qué es lo que hace en la terapia?

Ahorita llevo mi terapia en la Federación y voy todos los días, hago 3 horas, entre trabajo de gimnasio y piscina, para empezar a aflojar, mover el pie y apoyarlo para ponerle peso al tobillo.

Son diferentes trabajos los que hago en la terapia y por eso llevan bastante tiempillo.

Cuidando el peso. Además de la terapia, Gloriana hace trabajo de brazos y abdominales para mantenerse activa, pues la falta de actividad puede hacer que aumente de peso.

- ¿Cómo se siente anímicamente?

Como deportistas siempre estamos expuestos a sufrir algún tipo de lesión. Sabemos que es parte de, pero una lesión siempre bajonea, es feo, más cuando hay que intervenir de manera quirúrgica, al saber que eso es más grave y que toma más tiempo.

Es complicado, pero todo es para poder estar mejor. Voy en el día a día, trabajando en la recuperación y conforme pasa el tiempo veo más cerca el tiempo de volver a la cancha y eso me mantiene a flote y saliendo adelante.

La volante se perderá las semis ante Saprissa y una posible final. Archivo.

- ¿Se ahuevó más por estar en eliminatoria mundialista y por la fase final del torneo con Herediano?

Claro, eso ha sido lo más complicado, no solo el tema de la lesión, sino el momento en el que llegó y la forma en la que se dio.

Creo que fue una decisión que se tomó porque se empezaron a gastar todas las posibles soluciones, antes de operar se intentó todo tipo de terapias, infiltraciones, me dormían el pie, se intentó de todo para no llegar a este punto, pero ya no había soluciones factibles ni sanas para seguir adelante y por eso, en conjunto con el equipo y la selección, se tomó la decisión de operar.

Era una lesión que venía arrastrando desde hace tiempo y podía empeorar. Se tomó la decisión sacrificando el momento de la selección, el momento del Herediano, para que no empeorara, pensando en la clasificación al Mundial y pensando en mi salud.

[ Jugadora de la sub-20 femenina está deseando tocar trofeo del Mundial (Video) ]

Ya me estaba afectando mucho, el tobillo no estaba bien, no jugaba bien, pasaba en terapia, siempre con dolor, siempre poniéndome hielo y estando tiempo fuera, era muy inconstante en el equipo, fue por un tema de salud física y mental.

- ¿Cómo acompaña a sus compañeras de equipo en este momento del torneo?

Voy a todos los partidos, pero los entrenamientos me chocan con las terapias. En el camerino hablo con las chicas, hay mucha motivación, el equipo sabe lo que se está jugando.

Mantengo mucha conversación con el técnico Bernal (Castillo) y estamos buscando hacer actividades en donde estemos todas las jugadoras, porque hay otras compañeras lesionadas.

La jugadora recibiría el alta en unos tres meses. Prensa Fedefútbol. (Prensa Fedefútbol)

- Herediano ha tenido una temporada un poco atípica, ¿cuál ha sido la clave para levantarse pese a las salidas y las lesiones?

Creo que es parte de lo que es ser un equipo, por eso somos muchas jugadoras, porque cuando no estamos algunas, otras deben tomar nuestro lugar y hacerlo bien.

En este momento hay seis jugadoras lesionadas, cuatro de ellas tuvieron cirugía y ha sido un torneo bastante irregular para Heredia. Pero hay un grupo grande, porque no se sabe quién se podrá lesionar y debe tomar el puesto.

- ¿Cómo ve la semifinal contra Saprissa?

La veo como una serie bien disputada. Sin duda alguna, ambos equipos querrán ganar, ha sido un torneo complicado para los equipos, con altos y bajos, todas estamos conscientes de que en la última fecha se estaba asegurando la clasificación y se dejaron los pelos en el alambre por ver quiénes clasificaban, sobre todo en las últimas tres fechas.

Todos queremos llegar a la final, será muy disputada y queremos que toda salga bien.