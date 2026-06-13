Gobierno de Ghana reclama ante Canadá por rechazo de visa a futbolista

El gobierno de Ghana presentó una queja formal ante Canadá, este sábado, luego de que las autoridades de ese país le negaran la visa al jugador Thomas Partey, por lo que el jugador no estaría en el primer juego de los africanos, contra Panamá, que será el miércoles 17 de junio, por la Copa del Mundo de Norteamérica.

De acuerdo con la cadena alemana DW; “el jugador de 32 años será juzgado por violación y agresión sexual en 2027 en Reino Unido”.

Según el Ministerio de Exteriores de Ghana el departamento de inmigración canadiense rechazó la solicitud de ingreso de Partey basándose en procedimientos penales que “no han dado lugar a ninguna condena ni declaración judicial de culpabilidad”.

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Las autoridades de Canadá le negaron un visado al jugador de Ghana Thomas Partey, quien está acusado de delitos sexuales. Foto: Instagram Thomas Partey. (Foto: Instagram Thomas Partey./Foto: Instagram Thomas Partey.)

“Si bien respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que la dependencia de cargos no probados en ausencia de una resolución judicial plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad.

“El gobierno de Ghana está decidido a explorar y agotar todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles”, citó la cancillería ghanesa en un comunicado.

Sin excepción

Partey, jugador del Villarreal de LaLiga española se declaró no culpable de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con acusaciones de cuatro mujeres diferentes entre el 2020 y 2022.

El servicio de inmigración de Canadá afirmó que sus funcionarios aplican las normas “de manera uniforme y sin excepción, independientemente de la nacionalidad, el perfil o el rol en el torneo”.