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Hallan cuerpo envuelto en bolsas frente a sede entrenamiento de la selección de Irán en México

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo se encontraba dentro de un vehículo

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Por Adrián Galeano Calvo

Las autoridades mexicanas confirmaron un macabro hallazgo ocurrido la mañana de este viernes frente a la sede de entrenamiento de la selección de fútbol de Irán, en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con el medio Fox Sports México, se trató del hallazgo del cuerpo de una persona, el cual se encontraba dentro de un vehículo en el estacionamiento de una plaza comercial sobre el bulevar Agua Caliente,frente al Estadio de Xolos.

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Selección Irán
La Guardia Nacional de México estuvo afuera del hotel en Tijuana cuando la selección de Irán llegó a dicho país. (Photo by Guillermo Arias / AFP) (GUILLERMO ARIAS/AFP)

Según la información que ha sido dada a conocer por la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, la víctima se encontraba envuelta en una bolsa negra en la cajuela de una camioneta Toyota RAV4 con placas de California.

Al parecer, el cuerpo tendría varios días de estar en ese lugar, pues personal de seguridad del lugar reportó que el vehículo permanecía abandonado desde el pasado martes 9 de junio.

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De momento, las autoridades mexicanas están investigando el caso para determinar la identidad de la víctima y esclarecer lo sucedido.

Los jugadores de la Selección de Irán celebran tras un gol en un amistoso ante Gambia del pasado 29 de mayo en Turquía.
Irán debutará el próximo lunes contra la selección de Nueva Zelanda. (ORHAN CICEK/Anadolu via AFP)

Fox Sports informó que pese a lo sucedido, la selección de Irán entrenó con normalidad y abandonó las instalaciones poco después de que las autoridades concluyeran con las respectivas diligencias.

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La selección de Irán debutará en la Copa Mundial el próximo lunes al enfrentarse a Nueva Zelanda en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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