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Catar vs Suiza: horario y canal para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Las selecciones de Catar y Suiza debutan este sábado 13 de junio en el Grupo B del Mundial 2026 con la misión de sumar sus primeros puntos en el torneo

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con el enfrentamiento entre Catar y Suiza, un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo B que podría ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Ambas selecciones llegan con la ilusión de comenzar con una victoria su participación en la Copa del Mundo y posicionarse desde temprano entre los favoritos para clasificar.

Continúa la actividad mundialista

Catar y Suiza jugarán el sábado en el Mundial 2026.
Catar y Suiza jugarán el sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

La acción no se detiene en la Copa del Mundo y este sábado habrá una intensa jornada con cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D.

El choque entre cataríes y suizos abrirá la programación del día y pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán dar un golpe de autoridad desde su estreno en el torneo.

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En Costa Rica, el encuentro podrá seguirse a través de FOX+ y TD Max, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿A qué hora y dónde ver Catar vs. Suiza?

PaísHoraCanal
Costa Rica1:00 p. m.FOX+, TD Max
México1:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos (ET)3:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
Perú2:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia2:00 p. m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Ecuador2:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile3:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela3:00 p. m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia3:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina4:00 p. m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay4:00 p. m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay4:00 p. m.Gen y Trece
Brasil4:00 p. m.CazéTV
Puerto Rico1:00 p. m.Fox Sports 1 y Telemundo
Guatemala1:00 p. m. Tigo Sports
Nicaragua1:00 p. m.Canal 10 y Tigo Sports
Honduras1:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador1:00 p. m.Tigo Sports
República Dominicana1:00 p. m.Pio Deportes
España9:00 p. m.DAZN y Movistar+
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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