Catar vs Suiza: horario y canal para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con el enfrentamiento entre Catar y Suiza, un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo B que podría ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Ambas selecciones llegan con la ilusión de comenzar con una victoria su participación en la Copa del Mundo y posicionarse desde temprano entre los favoritos para clasificar.
Continúa la actividad mundialista
La acción no se detiene en la Copa del Mundo y este sábado habrá una intensa jornada con cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D.
El choque entre cataríes y suizos abrirá la programación del día y pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán dar un golpe de autoridad desde su estreno en el torneo.
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En Costa Rica, el encuentro podrá seguirse a través de FOX+ y TD Max, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.
¿A qué hora y dónde ver Catar vs. Suiza?
|País
|Hora
|Canal
|Costa Rica
|1:00 p. m.
|FOX+, TD Max
|México
|1:00 p. m.
|TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p. m.
|FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
|Perú
|2:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Colombia
|2:00 p. m.
|Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
|Ecuador
|2:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Chile
|3:00 p. m.
|DirecTV, Paramount+ y DGO
|Venezuela
|3:00 p. m.
|DirecTV Sports y DGO
|Bolivia
|3:00 p. m.
|Entel TV y Tigo Sports
|Argentina
|4:00 p. m.
|TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
|Uruguay
|4:00 p. m.
|DirecTV, DGO y Paramount+
|Paraguay
|4:00 p. m.
|Gen y Trece
|Brasil
|4:00 p. m.
|CazéTV
|Puerto Rico
|1:00 p. m.
|Fox Sports 1 y Telemundo
|Guatemala
|1:00 p. m.
|Tigo Sports
|Nicaragua
|1:00 p. m.
|Canal 10 y Tigo Sports
|Honduras
|1:00 p. m.
|Tigo Sports
|El Salvador
|1:00 p. m.
|Tigo Sports
|República Dominicana
|1:00 p. m.
|Pio Deportes
|España
|9:00 p. m.
|DAZN y Movistar+