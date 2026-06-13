Catar vs Suiza: horario y canal para ver el Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

El Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con el enfrentamiento entre Catar y Suiza, un duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo B que podría ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Ambas selecciones llegan con la ilusión de comenzar con una victoria su participación en la Copa del Mundo y posicionarse desde temprano entre los favoritos para clasificar.

Continúa la actividad mundialista

Catar y Suiza jugarán el sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

La acción no se detiene en la Copa del Mundo y este sábado habrá una intensa jornada con cuatro encuentros correspondientes a los grupos B, C y D.

El choque entre cataríes y suizos abrirá la programación del día y pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán dar un golpe de autoridad desde su estreno en el torneo.

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En Costa Rica, el encuentro podrá seguirse a través de FOX+ y TD Max, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

¿A qué hora y dónde ver Catar vs. Suiza?