¿No le aparece Fox+ en Telecable para ver el Mundial 2026? Esto debe hacer

El Mundial 2026 ya comenzó y algunos clientes de Telecable se han llevado una sorpresa al intentar buscar Fox+, el canal que transmite los 104 partidos de la Copa del Mundo en Costa Rica.

A varios usuarios les ha pasado que el canal no aparece en la guía de programación de sus decodificadores, lo que ha generado dudas justo cuando arranca el torneo.

Sin embargo, la situación tiene solución.

Lo que debe hacer

El Mundial 2026 se puede ver completo en Telecable (Chatgpt/Chatgpt)

Según se ha informado, en muchos casos el problema ocurre porque la caja digital no ha actualizado automáticamente la nueva parrilla de canales.

La recomendación es realizar un escaneo o actualización de canales en el decodificador, proceso que permite que el equipo descargue la información más reciente y agregue los nuevos canales disponibles.

Esto se hace presionando el botón de menú en el control remoto y luego buscar la opción que dice escaneo rápido, allí le preguntará que si desea hacerlo y usted debe presionar que sí y solito irá actualizando este y los nuevos canales disponibles.

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Una vez completado el procedimiento, Fox y Fox+ deberían aparecer normalmente en la guía.

Actualizar la caja digital suele solucionar la ausencia del canal en la guía. (Captura/Captura)

¿En qué canales están Fox y Fox+?

Los clientes de Telecable pueden encontrar los canales en las siguientes posiciones:

Canal Número Fox 219 Fox+ 220

Fox+ es el canal que cuenta con la transmisión completa de los 104 partidos del Mundial 2026, incluyendo la fase de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer lugar y la gran final.

Mundial completo

Además de Telecable, Fox+ está disponible en otros operadores de televisión por suscripción del país.

Para quienes tienen Telecable y no logran encontrarlo, la recomendación es actualizar la caja antes de comunicarse con servicio al cliente, ya que en muchos casos el problema se resuelve con el escaneo de canales.

Con el Mundial apenas comenzando, cada vez más aficionados buscan asegurarse de tener acceso a todas las transmisiones antes de que rueden los partidos más esperados del torneo.