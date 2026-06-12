Ancelotti confía en Brasil, pero Marruecos avisa: “Nadie tiene miedo”

Carlo Ancelotti, técnico de la Selección de Brasil, dijo que los pentacampeones del mundo tienen una cualidad individual y una preparación adecuada que les permiten pelear contra cualquier equipo en el Mundial 2026, en el que debutarán el sábado ante Marruecos.

Tras ganarlo todo como entrenador de clubes, el afamado entrenador italiano se estrenará como técnico en la cita máxima del fútbol al mando de una Canarinha que no gana la Copa del Mundo desde el 2002.

“Es una experiencia nueva, es una responsabilidad nueva la de representar al país del fútbol (...) Son dos palabras: responsabilidad y honra. Es un momento único y muy bonito en mi carrera”, dijo en una rueda de prensa en East Rutherford, Nueva Jersey, donde el sábado se enfrentarán a los Leones del Atlas.

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Carlo Ancelotti, técnico de Brasil está listo para estrenarse con la verdeamarela en la Copa del Mundo. Foto: AFP. (MAURO PIMENTEL/AFP)

“Tenemos un equipo que puede competir con todos los equipos del mundo, estamos convencidos de eso. Es un equipo con calidad y experiencia, que tiene una confianza absoluta de que puede competir con todo el mundo”, agregó.

La jornada. Grupo B: Catar vs Suiza, 1 p.m. Grupo C: Brasil vs Marruecos, 4 p.m. Haití vs Escocia, 7 p.m. Grupo D: Australia vs Turquía, 10 p.m.

“Nadie tiene miedo”

Por otro lado, Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos, aseguró que su equipo no teme debutar contra los sudamericanos, en el que será el único partido de la fase de grupos entre selecciones del Top 10 del ranking de la FIFA.

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Los marroquíes, semifinalistas en Catar 2022 y campeones de África, se enfrentarán a los pentacampeones mundiales de Carlo Ancelotti el sábado en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, en la apertura del Grupo C.

La Selección de Brasil debuta este sábado en la Copa del Mundo 2026 ante Marruecos. Foto: AFP. (WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP)

“Ellos no tienen miedo, así como nosotros no tenemos miedo. Nadie tiene miedo, lo que hay es respeto. Tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestro juego, en nuestras cualidades y el equipo marroquí ahora tiene una nueva dimensión.

“Claro que respetamos a Brasil, merece ese respeto, pero no es nada especial, nosotros tenemos nuestros valores y principios y creemos en ellos”, dijo Ouahbi en una rueda de prensa en el recinto que también albergará la final del Mundial, el 19 de julio.

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Ouahbi, que reemplazó en marzo a Walid Regragui, artífice de la clasificación a semis en Catar 2022, destacó el envión anímico de la llegada de Ancelotti a la Canarinha hace un año.

Achraf Hakimi (centro), defensor de Marruecos confía en poder enfrentarse a Neymar, este sábado, a las 4 p.m. Foto: AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

“Trajo una nueva estructura para Brasil, es un gran técnico y tengo todo el respeto hacia él. Muchos dicen que no es el Brasil de antes, pero ellos tienen pasión por el fútbol y grandes cualidades individuales”, sostuvo.

Por su parte, la estrella Achraf Hakimi destacó el potencial individual del Scatch, con el “espectacular” Vinícius Jr a la cabeza, y confió en que Neymar pueda jugar el sábado.

“Quiero jugar en el campo con los mejores”, dijo sobre su excompañero en el PSG, que se da por descartado para el debut debido a una lesión en la pantorrilla derecha.