Zlatan Ibrahimovic soltó un comentario poco alentador sobre Panamá de cara al debut mundialista

El legendario delantero de Suecia, Zlatan Ibrahimovic, dejó un comentario muy despectivo sobre el nivel de Panamá de cara al arranque mundialista del combinado centroamericano.

En un análisis del grupo de los canaleros en Fox Sports, el exdelantero hizo su predicción de dicho grupo que comparten los panameños con Ghana, Croacia e Inglaterra, diciendo lo siguiente sobre los vecinos de Costa Rica.

Zlatan aseguró que Panamá va a ser como un saco de boxeo en su grupo (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

“A Croacia los voy a apoyar en este torneo, también está Ghana, tienen grandes talentos, veremos qué traen, y tenemos a Panamá en el grupo; desafortunadamente, ellos van a ser como un saco de boxeo”, aseguró Zlatan.

“Los croatas e ingleses van a pelear el liderato, Ghana puede molestarlos y agarrar algún punto, pero no veo a Panamá; yo no quiero ser irrespetuoso, pero va a ser muy difícil”, sentenció Ibra sobre el nivel de los panameños de cara a su debut en su segundo Mundial.

LEA MÁS: La desgarradora razón por la que Raúl Jiménez rompió en llanto tras su gol en el Mundial

Los canaleros vienen de ser aplastados por Brasil 6-2 en un amistoso previo a la Copa del Mundo y de vencer 4-2 a República Dominicana en su despedida de la afición en suelo canalero.

Panamá debutará ante Ghana en el Mundial (Prensa FEPAFUT/Prensa FEPAFUT)

Los centroamericanos debutarán el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, para luego el martes 23 de junio, a la misma hora, enfrentarse a Croacia y cerrar esta primera fase el 27 del mismo mes ante el combinado de Inglaterra, pero a las 3 p.m.