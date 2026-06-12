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La desgarradora razón por la que Raúl Jiménez rompió en llanto tras su gol en el Mundial

Raúl Jiménez se le vio visiblemente emocionado por su gol pero va más allá del tanto en un Mundial

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Por Eduardo Rodríguez

El goleador de México, Raúl Jiménez, tiene un motivo muy humano detrás de su ya importante gol en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 ante Sudáfrica en la victoria azteca 2-0.

El atacante, además de anotar por primera vez un gol en un mundial mayor con su selección, estuvo muy emocionado señalando al cielo en honor a su padre.

Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán
Raúl se le vio muy emocionado en su gol (JOHN DURAN/Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán)

La gran emoción del delantero y su dedicatoria hacia su papá se debieron a que este falleció el pasado mes de marzo a los 62 años, lo que lo llevó a emocionarse de tal manera.

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Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán
Jiménez le dedicó el gol a su padre fallecido en marzo (JOHN DURAN/Fotos del la previa y la inauguración del mundial de fútbol 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México / juego entre México y Sudáfrica/ foto John Durán)

Jiménez anotó su primer gol del torneo y ahora se alista para medirse el próximo jueves a Corea del Sur y después el 24 de junio a República Checa por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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