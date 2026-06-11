Mundial 2026: Influencer estuvo en la avalancha humana que dejó heridos y niños perdidos en México antes del partido

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 convirtió a Ciudad de México en el centro de atención del planeta.

Mientras la Selección de México derrotaba 2-0 a Sudáfrica en el partido que abrió oficialmente el torneo, decenas de miles de aficionados inundaban calles, plazas y zonas de entretenimiento para sumarse a la fiesta futbolera.

Entre ellos estaba una influencer costarricense que había llegado cargada de ilusión, celular, micrófonos y el sueño de cubrir el evento deportivo más importante del mundo.

Fabiola Méndez viajó al Fan Fest del Zócalo para cubrir la inauguración del Mundial 2026 y terminó viviendo momentos de gran tensión. (Cortesía/Cortesía)

Se trata de Fabiola Méndez Calvo, de 26 años, oriunda de San Carlos, quien desde hace año y medio vive en México buscando oportunidades en el mundo de la comunicación y el periodismo.

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Lo que jamás imaginó fue que aquella jornada que debía estar marcada únicamente por la emoción terminaría convirtiéndose en una experiencia que la puso a prueba física y emocionalmente.

La angustia en el fan fest

El entusiasmo comenzó desde temprano. Miles de aficionados se dirigieron al Zócalo de Ciudad de México para participar en el fan fest, una gigantesca celebración organizada para que los aficionados vivieran la inauguración en pantallas gigantes, con música, actividades y ambiente mundialista.

La periodista costarricense asegura que nunca había vivido una presión humana tan fuerte como la que encontró en el acceso al evento. (Cortesía/Cortesía)

Pero conforme avanzaba la mañana, la cantidad de personas comenzó a desbordar varios accesos.

“Nosotros llegamos como a las 11 de la mañana. Empezamos a avanzar y nos mandaron a una entrada que estaba bloqueada con estructuras metálicas. Poco a poco la gente se fue poniendo más pesada.

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“Entre más nos acercábamos a la puerta, más nos empujaban y más nos estripaban. Yo sentía que cada vez tenía menos espacio para moverme”, recordó.

La presión aumentó rápidamente

“Me comenzó a dar un ataque de ansiedad. Trataba de respirar y de mantener la calma. Como soy un poquito alta lograba sacar la cabeza para tomar aire, pero tenía una señora muy pequeñita delante de mí que la estaba pasando terrible. Ella casi no podía respirar. Había unos tubos metálicos cerca de la entrada y la multitud nos estaba aplastando contra ellos”.

Fabiola asegura que nunca había vivido algo parecido.

“Yo estoy acostumbrada a eventos masivos y conciertos enormes, pero jamás había sentido una presión humana tan fuerte.

“Llegó un momento en que empecé a llorar porque ya no podía controlar la ansiedad. Me preocupaba mucho la señora que tenía adelante y decidí abrirme paso como pude.

“Empecé a empujar para salir de ahí. Un muchacho detrás mío me decía que me calmara, pero honestamente yo estaba muy asustada”.

Finalmente logró ingresar

Al otro lado encontró algo de tranquilidad, pudo hidratarse y observar parte del encuentro inaugural que terminó con victoria mexicana sobre Sudáfrica.

Sin embargo, la experiencia le dejó una lección que difícilmente olvidará.

Miles de aficionados se reunieron en Ciudad de México para seguir el debut mundialista de México ante Sudáfrica. (LUIS CORTES/AFP)

“Al final pude disfrutar una parte del partido y del ambiente, pero me quedó clarísimo que cuando hay tanta gente reunida cualquier situación puede salirse de control muy rápido. Fue una experiencia fuerte que nunca voy a olvidar”.

El medio mexicano Telediario del Canal 6 azteca reportó: “estampida en Fan Festival Zócalo deja empujones, niños perdidos y adultos mayores heridos”.

Mientras el Mundial 2026 apenas comienza y millones de aficionados celebran la fiesta del fútbol en Norteamérica, la sancarleña ya tiene una historia que seguramente contará durante muchos años: la del día en que fue a cumplir un sueño mundialista y terminó enfrentándose cara a cara con el lado más intenso de una multitud.

De San Carlos al Mundial

Fabiola asegura que, aunque vivió varios años en San José por motivos universitarios, sigue sintiéndose sancarleña hasta los huesos.

Su historia en redes sociales comenzó en el 2019, luego de denunciar públicamente un abuso sexual callejero que sufrió en Costa Rica. Aquella publicación provocó que muchas personas conectaran con ella y, desde entonces, nunca dejó de generar contenido.

En el país participó en proyectos para medios de comunicación y programas televisivos, pero sentía que necesitaba crecer profesionalmente.

“Me vine hace año y medio para México porque quería encontrar más oportunidades en el área periodística. Gracias a Dios se me han abierto muchas puertas.

La sancarleña combina su pasión por la comunicación con el amor por el fútbol que heredó de su familia. (Cortesía/Cortesía)

“He podido entrevistar a artistas, reguetoneros, actores y figuras muy conocidas aquí. He hablado con Kalimba, con Leo Roma, con Gabito Ballesteros y muchos otros artistas que tienen muchísimo impacto en México”, comentó.

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El fútbol corre por sus venas

Aunque actualmente trabaja más ligada al entretenimiento y los espectáculos, el fútbol siempre ha ocupado un lugar especial en su vida.

De hecho, durante años soñó con convertirse en periodista deportiva.

“A mí me encanta el fútbol. Mi papá y mi abuelo me enseñaron desde pequeña. En mi casa era tradición sentarnos en las noches a ver partidos.

“Yo también juego fútbol y siempre he seguido este deporte. Mi intención era dedicarme al periodismo deportivo, pero una experiencia que tuve cubriendo un partido entre Millonarios de Colombia y Alajuelense (2019) me hizo cambiar de rumbo. No me sentí cómoda con el ambiente que había entre algunos periodistas y decidí enfocarme en espectáculos”, recordó.

Sin embargo, la llegada del Mundial 2026 le permitió reencontrarse con esa pasión que la acompaña desde niña.

“Cuando surgió la posibilidad de cubrir actividades relacionadas con el Mundial me emocioné muchísimo. Era una mezcla de mis dos grandes pasiones: la comunicación y el fútbol”.