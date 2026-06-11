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Mundial 2026: Árbitro somalí rechazado por EEUU para pitar en el mundial recibió una gran sorpresa de la UEFA

Árbitro somalí rechazo por Estados Unidos tendrá la oportunidad de dirigir uno de los partidos más importantes del mundo

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Por AFP
El delantero de Gabón Denis Bouanga (#20) recibe una tarjeta amarilla del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan durante el partido del Grupo F de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Gabón y Costa de Marfil, disputado en el Gran Estadio de Marrakech el 31 de diciembre de 2025. (Foto: Khaled Desouki / AFP).
El árbitro Omar Artan será el designado para pitar la Super Copa de la UEFA tras le negativa de los Estados Unidos para dejarlo entrar a su país. (KHALED DESOUKI/AFP)

El árbitro somalí Omar Artan, a quien se le negó la entrada a Estados Unidos para dirigir partidos del Mundial, fue designado este jueves para oficiar en la Supercopa de la UEFA, anunció el órgano rector del fútbol europeo.

“Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha nombrado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA 2026”, indicó el organismo en un comunicado.

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La Supercopa se disputará el 12 de agosto en Salzburgo, Austria, entre el campeón de la Liga de Campeones, el París Saint-Germain, y el ganador de la Liga Europa, el Aston Villa.

“El fútbol está hecho para unir a la gente y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a sus notables capacidades de arbitraje”, declaró el patrón de la institución europea Aleksander Ceferin, citado en el comunicado.

La decisión de nombrar al referí de 34 años “se ha tomado en el margen de un acuerdo recientemente firmado entre la UEFA y la CAF con el fin de animar la cooperación en numerosos ámbitos, incluido el arbitraje”, precisa la organización europea.

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Las dos confederaciones “están unidas por la voluntad común de desarrollar el fútbol a todos los niveles y de promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no-discriminación”, continúa la UEFA.

Omar Artan fue rechazado el sábado a su llegada al aeropuerto internacional de Miami (Florida, Estados Unidos).

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AFP

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