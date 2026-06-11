A horas de iniciar el Mundial 2026, Haití tuvo un encontronazo con la FIFA

Primer encontronazo del Mundial 2026: FIFA obligó a Haití a modificar su camiseta. (El Tiempo Colombia/captura)

Faltan apenas horas para que inicie el Mundial 2026, y ya se presentó el primer encontronazo entre una selección clasificada y la FIFA.

La protagonista fue Haití, que se vio obligada a modificar su camiseta oficial después de que el máximo organismo del fútbol mundial objetara varios elementos visuales incluidos en el diseño elaborado por la empresa colombiana Saeta.

La propia marca confirmó la situación mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde explicó que la FIFA consideró que ciertos detalles del uniforme podían interpretarse de manera distinta bajo las normas que regulan la indumentaria de las selecciones participantes.

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“Aunque esta interpretación difirió de nuestra intención, Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA”, señaló la compañía.

A horas del Mundial 2026, FIFA frenó en seco a una selección por el diseño de su camiseta (El Tiempo Colombia/captura)

Ni siquiera ha empezado el Mundial y FIFA ya obligó a una selección a cambiar su uniforme Foto: El tiempo Colombia (El Tiempo Colombia/captura)

La camiseta tenía un significado histórico

La polémica surgió porque el diseño original no era casual.

Según explicó la empresa colombiana, la camiseta estaba inspirada en la Batalla de Vertières, librada en 1803 y considerada uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Haití, ya que fue clave para que el país lograra su independencia de Francia el 1 de enero de 1804.

Pero según el medio El Tiempo Colombia, la FIFA determinó que algunos de los elementos visuales debían ser modificados para cumplir con su reglamento.

Saeta aseguró que nunca buscó transmitir un mensaje político.

“El diseño final presentado por Saeta tenía la intención de ser un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no tenía la intención de ser una declaración política”, indicó la compañía.

Además, agregó que el uniforme fue desarrollado en conjunto con la Federación Haitiana de Fútbol con el objetivo de reflejar el orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano.

Haití vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años

Más allá de la controversia, la selección caribeña vive días históricos.

Haití debutará este sábado 13 de junio frente a Escocia en Boston, Estados Unidos, en lo que marcará su regreso a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia.

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La clasificación ha despertado una enorme ilusión entre los aficionados haitianos, especialmente porque llega en medio de una compleja situación social y de seguridad que atraviesa el país debido a la violencia de grupos armados.

Por ahora, el tema de la camiseta parece haber quedado resuelto y todas las miradas están puestas en lo que pueda hacer Haití dentro de la cancha cuando inicie oficialmente su participación en el Mundial 2026.