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¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica, España y Estados Unidos?

El Mundial 2026 arrancará oficialmente este jueves 11 de junio con una espectacular ceremonia inaugural en el estadio Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica

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Por Hillary Chinchilla Marín

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026 con una ceremonia inaugural que promete música, cultura y fútbol en el histórico estadio Ciudad de México, escenario que volverá a hacer historia al albergar una inauguración mundialista.

La FIFA confirmó una ceremonia llena de estrellas antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al grupo A de la Copa del Mundo.

Entre los artistas anunciados destacan Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, mientras que Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano y Tyla hará lo propio con el himno de Sudáfrica. Además, la actriz Salma Hayek, embajadora del Mundial 2026, participará en la bienvenida oficial a los aficionados.

La aplicación de TDMAX ofrece los 104 partidos del Mundial.
La aplicación de TDMAX ofrece los 104 partidos del Mundial. (TDMAX/TDMAX)

Horarios y canales para ver la inauguración del Mundial 2026

PaísHora localCanal / Plataforma
Costa Rica11:30 a.m.Fox+ y Teletica
México12:30 p.m.Las Estrellas, Canal 5, TUDN y Vix
Guatemala12:30 p.m.ESPN y Disney+
Honduras12:30 p.m.ESPN y Disney+
El Salvador12:30 p.m.ESPN y Disney+
Nicaragua12:30 p.m.ESPN y Disney+
Panamá1:30 p.m.ESPN y Disney+
Colombia12:30 p.m.Caracol TV, RCN, DSports, DGO
Ecuador12:30 p.m.DSports y DGO
Perú12:30 p.m.América TV, DSports, DGO y América TVGO
Venezuela1:30 p.m.ESPN y Disney+
Bolivia1:30 p.m.ESPN y Disney+
Paraguay2:30 p.m.ESPN y Disney+
Uruguay2:30 p.m.DSports y DGO
Argentina2:30 p.m.Telefe, TyC Sports, DSports y DGO
Chile1:30 p.m.ESPN y Disney+
Brasil2:30 p.m.CazéTV y Globo
España7:30 p.m.Telecinco, Cuatro y Mitele
Estados Unidos (ET)1:30 p.m.FOX, Telemundo, TUDN y FuboTV

Una inauguración histórica

El estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Azteca, volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo y se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar tres partidos inaugurales mundialistas.

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La ceremonia servirá como antesala del primer encuentro del torneo entre México y Sudáfrica, dando inicio a un campeonato que contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Para los aficionados costarricenses, la transmisión comenzará a las 11:30 de la mañana por Fox+ y Teletica, permitiendo seguir todos los detalles de uno de los eventos más esperados por los amantes del fútbol.

Cámara de video apunta a balón oficial de la FIFA para el Mundial 2026, colocado sobre el césped
Hoy empezará a rodar el balón del Mundial. (Shutterstock/Imagen)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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