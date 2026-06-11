¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica, España y Estados Unidos?

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026 con una ceremonia inaugural que promete música, cultura y fútbol en el histórico estadio Ciudad de México, escenario que volverá a hacer historia al albergar una inauguración mundialista.
La FIFA confirmó una ceremonia llena de estrellas antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al grupo A de la Copa del Mundo.
Entre los artistas anunciados destacan Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, mientras que Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano y Tyla hará lo propio con el himno de Sudáfrica. Además, la actriz Salma Hayek, embajadora del Mundial 2026, participará en la bienvenida oficial a los aficionados.
Horarios y canales para ver la inauguración del Mundial 2026
|País
|Hora local
|Canal / Plataforma
|Costa Rica
|11:30 a.m.
|Fox+ y Teletica
|México
|12:30 p.m.
|Las Estrellas, Canal 5, TUDN y Vix
|Guatemala
|12:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|Honduras
|12:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|El Salvador
|12:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|Nicaragua
|12:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|Panamá
|1:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|Colombia
|12:30 p.m.
|Caracol TV, RCN, DSports, DGO
|Ecuador
|12:30 p.m.
|DSports y DGO
|Perú
|12:30 p.m.
|América TV, DSports, DGO y América TVGO
|Venezuela
|1:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|Bolivia
|1:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|Paraguay
|2:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|Uruguay
|2:30 p.m.
|DSports y DGO
|Argentina
|2:30 p.m.
|Telefe, TyC Sports, DSports y DGO
|Chile
|1:30 p.m.
|ESPN y Disney+
|Brasil
|2:30 p.m.
|CazéTV y Globo
|España
|7:30 p.m.
|Telecinco, Cuatro y Mitele
|Estados Unidos (ET)
|1:30 p.m.
|FOX, Telemundo, TUDN y FuboTV
Una inauguración histórica
El estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Azteca, volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo y se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar tres partidos inaugurales mundialistas.
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La ceremonia servirá como antesala del primer encuentro del torneo entre México y Sudáfrica, dando inicio a un campeonato que contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.
Para los aficionados costarricenses, la transmisión comenzará a las 11:30 de la mañana por Fox+ y Teletica, permitiendo seguir todos los detalles de uno de los eventos más esperados por los amantes del fútbol.