¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica, España y Estados Unidos?

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026 con una ceremonia inaugural que promete música, cultura y fútbol en el histórico estadio Ciudad de México, escenario que volverá a hacer historia al albergar una inauguración mundialista.

La FIFA confirmó una ceremonia llena de estrellas antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente al grupo A de la Copa del Mundo.

Entre los artistas anunciados destacan Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, mientras que Alejandro Fernández interpretará el Himno Nacional Mexicano y Tyla hará lo propio con el himno de Sudáfrica. Además, la actriz Salma Hayek, embajadora del Mundial 2026, participará en la bienvenida oficial a los aficionados.

La aplicación de TDMAX ofrece los 104 partidos del Mundial. (TDMAX/TDMAX)

Horarios y canales para ver la inauguración del Mundial 2026

País Hora local Canal / Plataforma Costa Rica 11:30 a.m. Fox+ y Teletica México 12:30 p.m. Las Estrellas, Canal 5, TUDN y Vix Guatemala 12:30 p.m. ESPN y Disney+ Honduras 12:30 p.m. ESPN y Disney+ El Salvador 12:30 p.m. ESPN y Disney+ Nicaragua 12:30 p.m. ESPN y Disney+ Panamá 1:30 p.m. ESPN y Disney+ Colombia 12:30 p.m. Caracol TV, RCN, DSports, DGO Ecuador 12:30 p.m. DSports y DGO Perú 12:30 p.m. América TV, DSports, DGO y América TVGO Venezuela 1:30 p.m. ESPN y Disney+ Bolivia 1:30 p.m. ESPN y Disney+ Paraguay 2:30 p.m. ESPN y Disney+ Uruguay 2:30 p.m. DSports y DGO Argentina 2:30 p.m. Telefe, TyC Sports, DSports y DGO Chile 1:30 p.m. ESPN y Disney+ Brasil 2:30 p.m. CazéTV y Globo España 7:30 p.m. Telecinco, Cuatro y Mitele Estados Unidos (ET) 1:30 p.m. FOX, Telemundo, TUDN y FuboTV

Una inauguración histórica

El estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Azteca, volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo y se convertirá en el primer estadio de la historia en albergar tres partidos inaugurales mundialistas.

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La ceremonia servirá como antesala del primer encuentro del torneo entre México y Sudáfrica, dando inicio a un campeonato que contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Para los aficionados costarricenses, la transmisión comenzará a las 11:30 de la mañana por Fox+ y Teletica, permitiendo seguir todos los detalles de uno de los eventos más esperados por los amantes del fútbol.