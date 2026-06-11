Mundial 2026: México arrancó con una fácil victoria ante Sudáfrica, pero quedó dolido por una dura pérdida

México debutó con una victoria por 2-0 ante Sudáfrica. (John Durán/John Durán)

En su tercer Mundial como anfitrión, México venció este jueves 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de la Ciudad de México (Azteca).

Julián Quiñones, al minuto 9, y Raúl Jiménez, al 67, hicieron los goles para que el Tri ganara en una apertura mundialista por primera vez en la historia después de siete oportunidades fallidas (cinco derrotas y dos empates).

La victoria le permite a México arrancar con paso firme su participación en la Copa del Mundo 2026 y romper una estadística que lo había acompañado durante todas sus anteriores presentaciones en partidos inaugurales.

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Raúl Jiménez marca su primer gol en una Copa del Mundo

Raúl Jiménez consiguió un momento especial en su carrera al anotar su primer gol en los mundiales, ampliando la ventaja mexicana y encaminando el triunfo ante los africanos.

Además, el seleccionador Javier Aguirre debutó al juvenil Gilberto Mora, quien con 17 años sumó sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

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Juián Quiñones, anotó el primer gol de México ante Sudáfrica. (John Durán/John Durán)

Sudáfrica terminó con nueve jugadores y México sufrió una expulsión

Los Bafana Bafana terminaron el partido con nueve hombres por las tarjetas rojas mostradas a Sphephelo Sithole y Themba Zwane.

Por su parte, el Tri acabó con 10 jugadores debido a la expulsión de César Montes al minuto 92, en una acción durante el tiempo de reposición que generó cuestionamientos por considerarse innecesaria.

La sanción podría representar un problema para México, ya que el defensor corre el riesgo de perderse al menos dos compromisos en la fase de grupos, dejando al equipo sin uno de sus principales referentes defensivos.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira (Edson Álvarez 76′), Álvaro Fidalgo (Gilberto Mora 66′), Brian Gutiérrez (Luis Chávez 67′), Roberto Alvarado, Raúl Jiménez (Armando González 76′), Julián Quiñones (Alexis Vega 78′). DT Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba (Oswin Appollis 77′), Sphephelo Sithhole, Teboho Mokoena, Jayden Adams (Themba Zwane 61′), Iqraam Rayners (Evidence Makgopa 77′), Lyle Foster (Thalente Mbatha 56′). DT Hugo Broos.