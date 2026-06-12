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Brasil vs. Marruecos: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Brasil debutará este sábado 13 de junio ante Marruecos en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026.

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Mundial 2026 vivirá este sábado uno de los encuentros más esperados de la jornada cuando Brasil enfrente a Marruecos por la primera fecha del Grupo C.

La Canarinha inicia una nueva ilusión mundialista con el objetivo de conquistar su sexto título planetario, mientras que los africanos buscarán demostrar que su histórica actuación en Catar 2022 no fue casualidad.

Brasil acapara las miradas

La jornada sabatina contará con cuatro compromisos correspondientes a los grupos B, C y D, pero gran parte de la atención estará puesta en el estreno de Brasil.

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Los sudamericanos llegan como uno de los candidatos naturales al título y tendrán enfrente a una selección marroquí que en los últimos años se consolidó como una de las más competitivas del mundo.

En Costa Rica, el encuentro podrá seguirse a través de FOX+ y TD Max, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más atractivos del sábado en el Mundial 2026.
Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más atractivos del sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver Brasil vs. Marruecos?

PaísHoraCanal
Costa Rica4:00 p. m.FOX+, TD Max
México4:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos (ET)6:00 p. m.FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
Perú5:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia5:00 p. m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Ecuador5:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile6:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela6:00 p. m.DirecTV Sports y DGO
Bolivia6:00 p. m.Entel TV y Tigo Sports
Argentina7:00 p. m.TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay7:00 p. m.DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay7:00 p. m.Gen y Trece
Brasil7:00 p. m.CazéTV
Puerto Rico4:00 p. m.Fox Sports 1 y Telemundo
Guatemala4:00 p. m.Tigo Sports
Nicaragua4:00 p. m.Canal 10 y Tigo Sports
Honduras4:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador4:00 p. m.Tigo Sports
República Dominicana4:00 p. m.Pio Deportes
España12:00 a. m. (domingo 14)DAZN y Movistar+
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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