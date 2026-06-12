Brasil vs. Marruecos: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

El Mundial 2026 vivirá este sábado uno de los encuentros más esperados de la jornada cuando Brasil enfrente a Marruecos por la primera fecha del Grupo C.

La Canarinha inicia una nueva ilusión mundialista con el objetivo de conquistar su sexto título planetario, mientras que los africanos buscarán demostrar que su histórica actuación en Catar 2022 no fue casualidad.

Brasil acapara las miradas

La jornada sabatina contará con cuatro compromisos correspondientes a los grupos B, C y D, pero gran parte de la atención estará puesta en el estreno de Brasil.

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Los sudamericanos llegan como uno de los candidatos naturales al título y tendrán enfrente a una selección marroquí que en los últimos años se consolidó como una de las más competitivas del mundo.

En Costa Rica, el encuentro podrá seguirse a través de FOX+ y TD Max, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026.

Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más atractivos del sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver Brasil vs. Marruecos?