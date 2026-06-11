Mundial 2026: La copa del mundo tiene un lado oscuro y urge que usted lo conozca

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa para muchas personas alegría, diversión, oportunidades de ventas y la excusa perfecta para armar planes con los amigos, pero ese evento mundial también tiene un lado oscuro que usted debe conocer para evitar verse afectado.

Con el inicio de los partidos en Estados Unidos, Canadá y México, los ciberdelincuentes ya están jugando su propio torneo, aprovechando la expectativa generada por los partidos mediante tiendas falsas, plataformas de apuestas fraudulentas y campañas de phishing diseñadas para robar dinero y datos personales.

Copa Mundial de la FIFA 2026 es la excusa para los estafadores. (Shutterstock)

Entre las estafas más comunes destacan correos y mensajes falsos que imitan a la FIFA, aerolíneas o plataformas de boletos con ofertas de esas que son tan buenas que cuesta creerlas; sitios falsos para visas, sitios web clonados que replican visualmente a páginas como Ticketmaster, Booking o FIFA.com; así como fraudes en redes sociales mediante falsos revendedores que desaparecen tras recibir el pago.

De acuerdo con datos de Check Point Software Technologies, partner estratégico de Soluciones Seguras, los sectores de medios y entretenimiento, hotelería, viajes, transporte y logística registraron incrementos importantes de ciberataques durante abril de 2026.

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“Eventos globales como la Copa Mundial generan un enorme movimiento digital: compras, reservas, transmisiones y transacciones en línea. Ese volumen de actividad también representa una gran oportunidad para los ciberdelincuentes, que hoy utilizan inteligencia artificial para crear fraudes cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. La prevención y la educación digital serán claves para que las personas disfruten el Mundial de forma segura”, señaló Joey Milgram, de Soluciones Seguras.

Muchos estafadores están aprovechando el mundial para hacer su agosto. (Canva)

Sea prudente

Ante este panorama, la empresa da seis recomendaciones para evitar ser víctimas de estos delincuentes:

- Realice todas las compras electrónicas de boletos aéreos, entradas, acreditaciones, hospedaje, turismo y transporte únicamente a través de plataformas digitales oficiales y confiables.

- Si va a viajar, active notificaciones en tiempo real de todas las cuentas bancarias y notifique previamente al banco sobre el viaje internacional para evitar bloqueos o movimientos sospechosos.

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- Verifique cuidadosamente las plataformas de streaming y evite acceder mediante enlaces compartidos en mensajes, redes sociales o sitios no verificados.

- Desconfíe de promociones “demasiado atractivas” o mensajes con llamados a la acción como “descargue ahora” o “regístrese gratis”, especialmente en sitios recién creados o con enlaces falsos, ya que suelen ser utilizados para instalar malware o robar credenciales y datos personales.

Muchos ticos están en la nota mundialista. (Rafael Pacheco)

- Realice respaldos cifrados de documentos importantes en servicios con seguridad de almacenamiento en la nube.

- Evite conectarse a redes Wi-Fi públicas y utilice una red privada virtual (VPN) para proteger la información personal y las transacciones digitales.

- Si ve concursos para ganar cenas, camisetas, bolas o cualquier otra cosa de la fiebre mundialista en los que tiene que dar información sensible o ingresar a links, desconfíe.

Proteja su información y sus transacciones en línea para evitar que una experiencia única termine convirtiéndose en una estafa digital.