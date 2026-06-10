Excandidato presidencial José Aguilar Berrocal estaría pasando por un momento muy triste

El excandidato presidencial José Aguilar Berrocal estaría pasando por un momento muy sensible y delicado en su vida.

A La Teja llegó información sobre que el representante en las pasadas elecciones del del Partido Avanza, se estaría divorciando. Su esposa es Johanna Bukele, quien es prima del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

José Aguilar Berrocal estaría en proceso de divorcio. (Marvin Caravaca)

Al indagar sobre el tema, notamos que en el perfil de Facebook de don José ya no aparecen las fotos tan bonitas que él tenía con su esposa. En la pasada campaña electoral tenía varias en las que se veían muy felices.

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Debido a lo delicado del tema, en La Teja contactamos directamente a Aguilar para consultarle. Él no lo negó, pero se mostró muy reservado.

“En realidad es un tema personal, no relacionado con la política electoral y desearía, pues, mantenerlo de manera privada y no, no quiero hacer ningún comentario de esa temática.

Aguilar se casó en el 2024 con Johanna Bukele, prima del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. (José Cordero)

“Prefiero no comentar, es un tema privado, personal y mi preferencia es mantenerlo así. Te agradezco mucho la sensibilidad con la que lo has planteado, lo valoro muchísimo y esa es mi preferencia”, respondió el excandidato presidencial.

José Aguilar se casó con Johanna Bukele el 23 de febrero del 2024. El mandatario salvadoreño vino a Costa Rica para participar del matrimonio.

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Creció bastante, pero no le alcanzó

Durante el proceso electoral de las elecciones que se dieron en febrero anterior, Aguilar mostró un importante crecimiento por su participación en debates y foros, ya que mostró presencia, carácter y mucha elocuencia a la hora de expresar sus ideas.

El excandidato fue considerado uno de los políticos más guapos de la campaña electoral. (Jonathan Jiménez)

Era un político que casi nadie tenía en el mapa, pero después de su destacada participación en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), su popularidad subió un montón.

También llamó la atención, y se vieron muchos comentarios en redes sociales, porque Aguilar era considerado como uno de los candidatos presidenciales más guapos y elegantes.