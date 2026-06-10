Hay cambios con la emisión de certificados médicos y dictámenes para la licencia y portación de armas

El Colegio de Médicos y Cirujanos aprobó cuatro cambios relacionados con la emisión de certificados de salud y dictámenes para la licencia de conducir, portación de armas y medicina aeronáutica, por medio de la plataforma de Servicios Digitales para Médicos Colegiados (Sedimec).

La emisión de estos certificados requieren una consulta médica presencial. (Archivo)

La entidad asegura que las nuevas medidas están orientadas a fortalecer los mecanismos de control, seguridad y correcta emisión de estos documentos.

“Entre las acciones destaca el establecimiento de un intervalo mínimo de quince minutos entre la emisión de cada certificado médico y un límite máximo de cuatro certificados por hora, con el propósito de garantizar que estos documentos estén respaldados por un acto médico presencial y acorde con los parámetros definidos para una adecuada atención del paciente”, informó la institución.

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El Colegio asegura que la modificación de los intervalos para la emisión de certificados médicos se ajusta al criterio vigente del Colegio que establece que una consulta médica, ya sea de medicina general o especializada, requiere un tiempo mínimo razonable de quince minutos por paciente para garantizar la adecuada realización del acto médico. Dicho tiempo contempla la realización integral de la consulta, incluyendo el interrogatorio clínico, el examen físico, la determinación diagnóstica, la definición del tratamiento y el registro correspondiente en el expediente médico.

La medidas pretenden evitar irregularidades en la emisión de los certificados. (José Cordero)

Exigen una valoración médica real

El doctor Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, asegura que la emisión de este tipo de documentos implica una gran responsabilidad.

“Los certificados médicos son documentos que gozan de fe pública y, por lo tanto, deben estar sustentados en una valoración médica real, responsable y ajustada a la normativa.

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“Esta medida fortalece la calidad del acto médico y garantiza que la emisión de certificados responda a los estándares éticos y profesionales que exige el ejercicio de la medicina”, afirmó.

La plataforma impedirá que los certificados sean emitidos con una periodicidad inferior a quince minutos y evitará, además, la generación simultánea o excesiva de documentos mediante sesiones abiertas desde distintos dispositivos o terminales informáticos.

Colegio de Médicos anuncia cambios con la emisión de certificados médicos y dictámenes

Un recordatorio importante

Las medidas aprobadas también contemplan la incorporación de una ventana emergente obligatoria en cada ingreso a Sedimec para recordar a los médicos que todo certificado debe derivarse de un acto médico presencial y que quienes se encuentren incapacitados o con licencia no están facultados para emitir este tipo de documentos.

Como tercera medida, se amplía el uso del doble factor de autenticación mediante AppCMC a los certificados de salud, medicina aeronáutica y portación de armas.

Finalmente, como cuarta medida, se elimina la visualización de la casilla denominada “lugar de creación”, al considerarse que puede generar interpretaciones erróneas respecto al sitio donde se realizó la atención médica.

Los cuatro cambios surgen a partir de una propuesta de la Fiscalía del Colegio sustentada en el análisis de investigaciones relacionadas con aparentes irregularidades en la emisión de certificados médicos y buscan reforzar los mecanismos de control y trazabilidad disponibles dentro de la plataforma Sedimec.