Colegio de Médicos lanza fuerte advertencia al gobierno por llegada de migrantes enviados por Estados Unidos

El Colegio de Médicos asegura que la llegada al país de los grupos de migrantes enviados por Estados Unidos representa una gran responsabilidad para las autoridades costarricenses en temas de salud.

La entidad hace un llamado a las autoridades a tomar medidas sanitarias extras para evitar la entrada al país de virus y enfermedades que circulan a nivel mundial.

Colegio de Médicos pide al gobierno tomar medidas ante llegada de migrantes enviados por Estados Unidos. (Migración)

“Ante el flujo continuo de personas deportadas desde Estados Unidos hacia Costa Rica y, en medio de un contexto internacional marcado por brotes y alertas sanitarias en distintas regiones del mundo, el Colegio de Médicos y Cirujanos solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo y a las autoridades de Salud, reforzar la vigilancia epidemiológica, así como la coordinación interinstitucional en materia sanitaria y migratoria.

“El movimiento de población entre países obliga a fortalecer las medidas de monitoreo, prevención y atención en salud pública, especialmente mientras persisten alertas vinculadas con enfermedades transmisibles y reaparición de algunos padecimientos”, detalló el Colegio.

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¡Cuidado con el sarampión!

Entre los escenarios que actualmente mantienen atención internacional y que preocupan al Colegio de Médicos y Cirujanos, figuran los recientes brotes de sarampión reportados en distintos países, incluidos casos en Estados Unidos, así como otras situaciones epidemiológicas que continúan bajo vigilancia de los sistemas de salud.

En las últimas semanas han llegado cuatro grupos de migrantes de distintas nacionalidades. (John Durán)

“Costa Rica debe mantener una vigilancia epidemiológica rigurosa y oportuna, especialmente en momentos donde existen brotes activos y reaparición de enfermedades en distintas partes del mundo. Esto no debe verse desde una óptica de alarma, sino como una acción preventiva y responsable de salud pública”, manifestó el Dr. Elliott Garita Jiménez, presidente del Colegio.

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El especialista señala que el abordaje institucional debe contemplar tanto la protección de la población nacional como el acceso oportuno a valoración médica y seguimiento de las personas que ingresan al país bajo procesos de deportación.

“Las personas deportadas enfrentan condiciones particularmente complejas y, en muchos casos, pueden haber experimentado largos procesos de traslado y permanencia en distintos puntos migratorios. Por eso resulta importante garantizar condiciones adecuadas de atención y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de detección temprana de posibles enfermedades transmisibles”, agregó el jerarca.

En el mundo hay distintos brotes de virus y enfermedades y por eso hay que tener cuidado. (AFP)

Casos de sarampión en Costa Rica

El Ministerio de Salud ha reportado recientemente cinco casos importados de sarampión. Ante esa situación, el Colegio hace un llamado a mantener esquemas de vigilancia epidemiológica actualizados y protocolos coordinados entre autoridades migratorias y sanitarias.

“Durante los procesos de deportación y tránsito internacional ingresan al país personas provenientes de distintas regiones del mundo, por lo que especialistas consideran necesario mantener controles de salud acordes con los lineamientos y recomendaciones internacionales vigentes.

“Las acciones institucionales en esta materia deben desarrollarse con base en criterios científicos, información técnica y coordinación interinstitucional, evitando estigmatizaciones o mensajes que generen desinformación sobre las poblaciones migrantes”, detalló el Colegio.