Lo que se sabía que podía ocurrir con algunos de los migrantes que envió Estados Unidos a Costa Rica, acaba de suceder

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) brindó una actualización sobre los 25 migrantes deportados por Estados Unidos que llegaron a Costa Rica el sábado 11 de abril.

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Tras las entrevistas que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) les realizó, varios de ellos manifestaron temor de retornar a sus países de origen, por lo que podrían tener la oportunidad de solicitar refugio en Costa Rica.

Así lo indicó Omer Badilla, director general de Migración. Al menos ocho personas no quieren volver a sus países, de las cuales 4 son de Camerún, uno de Kenia, otro de Albania, otro de India y otro de China.

Migración informó que ocho migrantes expresaron temor en retornar a sus países de origen. Esto significa que tendrían la posibilidad de quedarse en el país como refugiados. (DGME/DGME)

Los 16 restantes mostraron interés de retornar a sus países de origen a través del programa de retorno voluntario. De ser así, la OIM les ayudará con la gestión de sus viajes.

“Es un retorno voluntario asistido completamente financiado por OIM con recursos provenientes del gobierno de Estados Unidos”, dijo el director de Migración.

El sábado llegaron a Costa Rica migrantes provenientes de Asia, África, Europa y América. Entre los deportados, había ocho guatemaltecos y cuatro hondureños.

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¿Cuál es el siguiente paso para los 8 migrantes?

Omer Badilla explicó a La Teja que el siguiente paso para los ocho migrantes que expresaron temor de volver a sus países de origen es que serán sometidos a otras entrevistas con el personal de Migración para conocer más sus situaciones.

“Entre mañana (jueves 16 de abril) y el viernes vamos a enviar un equipo interdisciplinario de expertos en integración y refugio para poder escuchar a estas personas y poder guiarles en el proceso que ellos vayan a decidir”, comentó.

Omer Badilla informó que un equipo interdisciplinario mantendrá conversaciones con migrantes para determinar si se quedarán en el país como refugiados u otras alternativas. (AFP/AFP)

Ellos continuarán en el hotel unos días más mientras se resuelve su situación migratoria. Omer Badilla señaló que es posible que estos migrantes cambien de opinión.

En el caso de las personas que retornarán a sus países, el director de Migración indicó que la OIM se está encargando de contactar a las respectivas embajadas para coordinar los viajes de retorno.

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