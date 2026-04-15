Migrantes deportados por Estados Unidos habrían estado esposados durante vuelo a Costa Rica

Los migrantes deportados por Estados Unidos habrían tenido un vuelo de terror, pues habrían estado esposados durante el trayecto hacia Costa Rica.

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Así lo informó la Defensoría de los Habitantes después de conversar con las personas que fueron deportadas al país.

Ellos manifestaron que, aproximadamente 30 minutos antes del aterrizaje en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, les quitaron las esposas y los grilletes.

Según la Defensoría, los migrantes habrían estado esposados durante el vuelo a Costa Rica. (AFP/AFP)

De hecho, las imágenes compartidas por la Dirección General de Migración y Extranjería, los migrantes bajaron del avión el sábado 11 de abril sin esposas y grilletes y con un papel en su mano.

Las autoridades costarricenses se encuentran trabajando para resolver la situación migratoria de estas personas. En los primeros siete días en el país, los migrantes deben manifestar su deseo de quedarse en Costa Rica o retornar a sus países de origen.

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Cuentan con sus documentos personales

La Defensoría comunicó que algunos migrantes afirmaron que poseen sus documentos de identidad, algo diferente a lo que vivieron los 200 migrantes que fueron deportados por Estados Unidos el año pasado.

Otras personas señalaron que no tienen sus documentos porque los perdieron previamente.

Según la información que suministró la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las personas han expresado sentirse bien respecto a la atención recibida.

La OIM indicó que se les brindó atención en salud psicosocial, suplencia de recursos de primera necesidad, alimentación, hospedaje y líneas de llamadas con familiares.

Algunos migrantes deportados cuentan con sus documentos de identidad, mientras que otros no los poseen porque los perdieron previamente. (AFP/AFP)

Migración afirmó a La Teja que estas personas contaron con el apoyo de traductores, pues varios son de China, Albania, India y países africanos, donde no se habla español.

Esta atención se brindará durante 7 días; sin embargo, se podría extender el plazo si así lo requieren los migrantes.

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