Migración explica por qué Costa Rica recibió a 12 centroamericanos deportados por Estados Unidos pese a negativa inicial

Costa Rica recibió el pasado sábado 11 de abril al primer grupo de 25 migrantes deportados por Estados Unidos como parte del acuerdo firmado entre ambas naciones, pero su llegada provocó que muchos cuestionamientos.

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Por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó que el gobierno podría no aceptar a migrantes latinoamericanos. Sin embargo, el sábado se recibieron a ocho guatemaltecos y cuatro hondureños, lo que contradice las declaraciones del jerarca.

Muchos cuestionaron por qué Costa Rica recibió a estos migrantes si Estados Unidos pudo mandarlos a sus países de origen que están hasta más cerca al país norteamericano.

Costa Rica recibió el fin de semana el primer grupo de migrantes deportados por Estados Unidos como parte del acuerdo firmado. Doce de ellos son de origen hondureño y guatemalteco. (AFP/AFP)

Omer Badilla, director General de Migración y Extranjera, explicó que Costa Rica está ayudando al gobierno estadounidense a agilizar el proceso migratorio de los deportados.

“Por un tema de logística resulta, tal vez, mucho más factible que los Estados Unidos haga envíos de grupos a Costa Rica y nosotros, con mayor tranquilidad, recursos y organizaciones, podamos gestionar los retornos voluntarios de las personas”, dijo.

El jerarca mencionó que las personas de nacionalidades hondureñas y guatemaltecas no representan “ninguna preocupación” para el país.

“No tienen ningún tipo de antecedente y hay una apertura de estos para retornar a sus países. Consideramos que lejos de ser un problema, podría facilitar el movimiento de estas personas con mucho más rapidez a sus países que quedándose varadas en los Estados Unidos”, comentó.

Además de los centroamericanos, el país recibió a deportados de estas nacionalidades:

Albania: 1 persona (mujer)

Camerún: 4 personas (dos mujeres y dos hombres)

China: 2 personas (ambos hombres)

India: 3 personas (todos hombres)

Kenia: 1 persona (mujer)

Marruecos: 2 personas (ambos hombres)

Podrían ser más duros con próximos grupos

Badilla afirmó que con este primer grupo de migrantes deportados quisieron ser más flexibles con las condiciones.

“Evidentemente, nuestras peticiones, en la medida de las posibilidades, eran personas extracontinentales, pero con el grupo de guatemaltecos y hondureños tenemos una muy buena apertura para tratar de que regresen a sus países sin mayor problema”, añadió.

Omer Badilla aclaró que Costa Rica está ayudando a agilizar los procesos migratorios de los deportados, por eso se aceptaron a migrantes centroamericanos, a pesar de que Mario Zamora había afirmado que se iban a aceptar personas fuera de Latinoamérica. Foto: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Además de los centroamericanos, en este primer grupo no se vieron grupos familiares, aunque Mario Zamora afirmó que se iban a recibir a familias.

El director de Migración explicó que lo que más le importa al gobierno es que los migrantes no tengan antecedentes criminales, vengan en familia o solas.

Con los próximos grupos de migrantes deportados, Migración podría ser más firme con las condiciones de aceptar a personas de otras nacionalidades, fuera de Latinoamérica, así como grupos familiares.

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Costarricense deportada es una mujer

Migración reveló a La Teja que la persona costarricense que fue deportada el sábado junto con los 25 migrantes es una mujer.

“Estados Unidos aprovechó el vuelo para traer a una persona costarricense, pero no venía en categoría de los deportados derivados del acuerdo. (...) Es una mujer, se le hizo el protocolo de ingreso correspondiente; ella no tiene ningún antecedente o alerta de seguridad”, dijo.

Badilla indicó que cada dos semanas el país recibe a costarricenses que son deportados por Estados Unidos.

Cuestionan al gobierno

Desde que el gobierno de Costa Rica anunció el acuerdo firmado con Estados Unidos, varios expertos y organizaciones cuestionaron y pidieron claridad a las condiciones de los migrantes.

La Defensoría de los Habitantes le dio a las autoridades un plazo de 24 horas, a partir de este lunes, para que envíen información del paradero de los migrantes, que según el órgano, les ha negado. El gobierno indicó que ellos se encuentran en un hotel, pero no especificó cual.

Asimismo, la Defensoría solicitó información del modelo o protocolo de atención que el gobierno está aplicando para atender a los migrantes, cuyos datos las autoridades deben remitir en un plazo máximo de tres días.

La Defensoría de los Habitantes solicitó a las autoridades información como el paradero, así como el protocolo que se está llevando para atender a los migrantes. Migración afirmó que no pueden decir dónde se encuentran los deportados en protección de su intimidad. (DGME/DGME)

Badilla negó que las autoridades no quieran brindar información sobre los migrantes. Afirmó que, por cuestiones de protección a su intimidad, no se ha querido revelar el lugar exacto dónde se encuentran hospedados los deportados.

También comentó que está dispuesto a coordinar una visita con la Defensoría para que corroboren la información.

Carlos Murillo, experto en relaciones internacionales, opinó que Costa Rica no comprende la magnitud del compromiso que está teniendo con Estados Unidos.

“No hay claridad en el compromiso de Costa Rica, no hay claridad qué va a pasar con estos migrantes. Es decir, ¿los van a enviar la próxima semana fuera de Costa Rica? El gobierno no tiene certeza de qué es la situación que está enfrentando, cuáles son los costos, cómo lo va a manejar y sobre todo los extracontinentales, que no tienen ni condición para trabajar en el país y pueden terminar siendo explotados", dijo el experto.

El relacionista internacional ve con preocupación que la cantidad de migrantes deportados por Estados Unidos aumente en el país si es que algunos no regresan a sus países de origen lo antes posible.

“Si el próximo grupo llega y todavía no han resuelto el que llegó y pasa lo mismo con el siguiente, se va a volver un grupo muy grande donde llegará el momento en que es inmanejable esto”, dijo.

Migración aseguró que el país tiene conocimiento y manejo en temas migratorios.

“Estas personas están completamente en libertad en Costa Rica. Pueden salir por sus propios medios. Costa Rica tiene aproximadamente 1 millón de personas extranjeras viviendo en el país”, indicó Badilla.

De momento se desconoce cuándo llegará al país el próximo grupo de migrantes.

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