47 personas se hicieron millonarias esta semana en Costa Rica gracias a Lotería, vea dónde quedó el dinero

Un total de 47 personas se convirtieron en nuevos millonarios en Costa Rica esta semana gracias a los sorteos de la Lotería Nacional y Lotería Popular, según confirmó la Junta de Protección Social (JPS).
Los premios superaron el millón de colones y se distribuyeron en diferentes zonas del país.
Millones repartidos por todo el país
De acuerdo con la información compartida por la JPS, el dinero llegó a distintas regiones con montos variados.
Entre los premios más altos destacan:
- ₡437,5 millones en la zona norte
- ₡162,5 millones en el Caribe
- ₡95 millones en el Valle Central
Otros premios importantes incluyen montos de:₡46,2 millones, ₡33,3 millones, ₡30 millones, ₡27,2 millones, ₡22 millones, ₡20 millones, ₡18 millones, ₡12 millones y ₡2 millones, distribuidos en diferentes puntos del país.
Desde la institución celebraron la cantidad de ganadores y el impacto de estos premios.
“En la Junta de Protección Social nos alegra que cada nueva semana hay muchas personas que jugaron y ganaron más de ₡1 millón de colones, y que ya están cumpliendo sus sueños”, indicaron.
La suerte puede caer en cualquier momento
La JPS recordó que cualquier persona puede convertirse en el próximo ganador.
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“En cualquier momento puede caer tu número favorito y podrás ser parte de los nuevos millonarios de la semana”, señalaron.
Los sorteos continúan generando expectativa entre quienes buscan tentar la suerte y más que todavía no ha salido el Acumulado uno que está en 1,367 millones de colones.