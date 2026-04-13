47 personas se hicieron millonarias esta semana en Costa Rica gracias a Lotería, vea dónde quedó el dinero

Un total de 47 personas se convirtieron en nuevos millonarios en Costa Rica esta semana gracias a los sorteos de la Lotería Nacional y Lotería Popular, según confirmó la Junta de Protección Social (JPS).

Los premios superaron el millón de colones y se distribuyeron en diferentes zonas del país.

Premios superaron los ₡400 millones en algunas zonas Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)

Millones repartidos por todo el país

De acuerdo con la información compartida por la JPS, el dinero llegó a distintas regiones con montos variados.

Entre los premios más altos destacan:

₡437,5 millones en la zona norte

en la zona norte ₡162,5 millones en el Caribe

en el Caribe ₡95 millones en el Valle Central

Otros premios importantes incluyen montos de:₡46,2 millones, ₡33,3 millones, ₡30 millones, ₡27,2 millones, ₡22 millones, ₡20 millones, ₡18 millones, ₡12 millones y ₡2 millones, distribuidos en diferentes puntos del país.

Desde la institución celebraron la cantidad de ganadores y el impacto de estos premios.

“En la Junta de Protección Social nos alegra que cada nueva semana hay muchas personas que jugaron y ganaron más de ₡1 millón de colones, y que ya están cumpliendo sus sueños”, indicaron.

47 personas ganaron premios millonarios esta semana. (JPS/JPS)

La suerte puede caer en cualquier momento

La JPS recordó que cualquier persona puede convertirse en el próximo ganador.

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“En cualquier momento puede caer tu número favorito y podrás ser parte de los nuevos millonarios de la semana”, señalaron.

Los sorteos continúan generando expectativa entre quienes buscan tentar la suerte y más que todavía no ha salido el Acumulado uno que está en 1,367 millones de colones.