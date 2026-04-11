Costa Rica recibe primeros 25 migrantes deportados por EE.UU.

El gobierno de Costa Rica recibió la tarde este sábado 11 de abril el primer grupo de migrantes que fueron deportados por Estados Unidos, como parte del acuerdo que firmaron ambas naciones.

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Alrededor de las 2:51 p.m. aterrizó un vuelo proveniente de San Diego, Estados Unidos, al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Los 25 migrantes, de diferentes nacionalidades, fueron trasladados a Costa Rica en un avión de la empresa Global X, el mismo que trajo a un grupo de extranjeros deportados por el gobierno estadounidense el año pasado.

Migrantes deportados por EE.UU. llegaron este sábado

Estas son las nacionalidades de los migrantes que fueron deportados:

Albania: 1 persona (mujer)

Camerún: 4 personas (dos mujeres y dos hombres)

China: 2 personas (ambos hombres)

Guatemala: 8 personas (cinco hombres y tres mujeres)

Honduras: 4 personas (dos mujeres y dos hombres)

India: 3 personas (todos hombres)

Kenia: 1 persona (mujer)

Marruecos: 2 personas (ambos hombres)

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indicó que se eximió del requisito de visa a los deportados de Albania, Camerún, Kenia, China, India y Marruecos.

Además, los hondureños no necesitaron cumplir con el requisito de antecedentes policiales para que ingresaran al país.

Esta tarde aterrizó un vuelo proveniente de San Diego con los 25 migrantes deportados por Estados Unidos. Imagen ilustrativa. (Foto: John Dur/Foto: John Durán)

Estos migrantes recibirán atención primaria por parte de la Policía Profesional de Migración, con la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que brindará hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante los primeros siete días de su estancia en Costa Rica.

Según Migración, ellos permanecerán en un hotel a partir de este sábado.

Podrán solicitar refugio en el país

Durante los primeros siete días, podrán manifestar su deseo de permanecer en Costa Rica.

La DGME indicó que se autorizaría un programa de regulación migratoria temporal por razones humanitarias.

Los migrantes deportados también podrán aplicar por un refugio en el país.

Si no escogen ninguna de las alternativas que el país les ofrece, deberán manifestarlo durante la atención primaria. Ellos podrán irse de las instalaciones donde se realiza el control migratorio y dirigirse a donde deseen por sus propios medios.

Por otra parte, aquellas personas que deciden irse del país, deberán comunicarlo a Migración para que ese acojan al programa Retorno Voluntario Asistido (RVA) o pagarán su viaje de regreso a sus países.

Migrantes deportados por Estados Unidos

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Una persona costarricense también fue deportada

La DGME informó que una persona de nacionalidad costarricense también iba a bordo en el vuelo junto con los demás 25 migrantes.

De momento, se desconoce su identidad. Este es uno de los 164 costarricenses que han sido deportados por Estados Unidos entre el 2025 y lo que va de este año.

Los 25 migrantes deportados por Estados Unidos se hospedarán en un hotel. En el vuelo que llegó a Costa Rica este sábado también venía una persona costarricense. Imagen ilustrativa. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

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