Migrantes que Estados Unidos envíe a Costa Rica se hospedarían en hoteles y circularían libremente por el país

Los migrantes que Estados Unidos enviará a Costa Rica en las próximas semanas tendrían condiciones muy distintas a las de los extranjeros deportados que la nación norteamericana mandó al país el año pasado.

Dos de los cambios más llamativos son que estos migrantes se hospedarían en hoteles y podrían circular libremente por el país.

Rodrigo Chaves y la delegada del presidente de Estados Unidos para el “Escudo de las Américas”, Kristi Noem, firmaron el acuerdo migratorio. (Casa Presidencial)

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aclaró varias de las dudas sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Costa Rica que permite enviar a nuestro país grupos de hasta 25 migrantes cada semana.

Dicho acuerdo quedó en pie tras la visita de la delegada del presidente de Estados Unidos para el “Escudo de las Américas”, Kristi Noem, quien vino días atrás.

LEA MÁS: Semanas después de firmar acuerdo Escudo de las Américas, Rodrigo Chaves aceptó recibir de EE. UU. 25 migrantes por semana

Lo primero que dijo Zamora es que aún no se tienen claras las nacionalidades de las personas deportadas que llegarían al país. Él asegura que el gobierno de Costa Rica puede elegirlas y lo más probable es que no permita que vengan deportados de países de Latinoamérica.

“Todavía no se ha tenido la reunión técnica, la cual se va a sostener en las próximas semanas con la embajada de los Estados Unidos, a efectos de definir nacionalidades, condiciones, características, en fin, todos los detalles del proceso. Eso aún no está definido y, por lo tanto, será público una vez que tengamos esas reuniones con el gobierno de los Estados Unidos”, aseguró.

Los 200 migrantes enviados por Estados Unidos el año pasado se quedaron en el CATEM. (John Durán)

Podrían hospedarse en hoteles

El ministro reveló que en esta ocasión lo más probable es que los extranjeros no se hospeden en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), como sí pasó con los 200 migrantes enviados por Estados Unidos el año anterior.

“Hay una posibilidad de que sean hospedados en hoteles, pero eso son cosas que se hablarán en la reunión técnica que vayamos a sostener”, informó Zamora.

“Ellos se moverían en libertad aquí en Costa Rica, pero no son personas con antecedentes criminales y no van a tener ningún factor de riesgo para la seguridad de Costa Rica”, agregó.

LEA MÁS: ¿Estados Unidos enviará migrantes con antecedentes penales a Costa Rica? Esto dice Laura Fernández

¿Cuanto tiempo estarían en Costa Rica?

Al consultarle al jerarca cuánto tiempo estarán los extranjeros en el país, dijo que eso dependerá de los trámites en cada una de sus naciones.

“Cada nacionalidad tiene su complejidad en los trámites migratorios. Todavía no hemos definido las nacionalidades que vendrían. Todo eso es parte de la futura reunión técnica que vamos a sostener”.

LEA MÁS: Urge que los usuarios del Banco Nacional lean esta información, en abril se vienen dos cambios importantes

Mario Zamora dijo que los extranjeros podrán circular libremente por el país. (John Durán)

Según datos de Migración y Extranjería, de los 200 migrantes que llegaron a Costa Rica hace un año, solo el 55% fueron devueltos a sus países de origen.

Un 27,5% salieron de ese lugar de manera voluntaria una vez que se les regularizó su estadía temporal en el territorio nacional, mientras que otro 2,5% escapó.

El 15% restante solicitó refugio en Costa Rica y fueron acogidos en las diásporas que hay en Costa Rica.