Urge que los usuarios del Banco Nacional lean esta información, en abril se vienen dos cambios importantes

Si usted es usuario del Banco Nacional urge que lea esta información porque en abril se dará un cambio importante.

La entidad anunció que implementará, a partir del 6 de abril, una serie de cambios en el acceso a sus canales digitales de BN Móvil y Banca en Línea.

El banco detalló que todos sus clientes deberán realizar los ajustes de forma obligatoria y aseguró que los cambios buscan proteger mejor la información y el dineros de los clientes.

El Banco Nacional hará cambios importantes en abril. (Rafael Pacheco)

El cambio principal

El principal para los usuarios es que, a partir de la fecha indicada, los clientes ya no utilizarán el número de la cédula para ingresar a BN Móvil ni a Banca en Línea. En su lugar, deberán crear un usuario personalizado, único y asociado a su perfil.

Para obtener ese nuevo usuario deberá ingresar a la aplicación BN Móvil o a Banca en Línea e iniciar sesión con su cédula y contraseña actual. Luego, en el menú de preferencias, busque la opción “Crear Usuario”.

LEA MÁS: Diputados están a punto de hacer reforma que cambiará el uso de la tobillera electrónica para siempre

Como tercer paso, deberá seleccionar el medio para recibir el código de verificación, ya sea mediante SMS o correo electrónico. Luego, debe completar el formulario con sus datos, aceptar los términos y condiciones, e ingresar el código recibido.

Posteriormente, deberá hacer clic en “Procesar” para confirmar el trámite. Por último, deberá salir del sistema de la entidad e ingresar nuevamente con su nuevo usuario y contraseña.

Los cambios se pueden hacer desde la computados o el celular. (Canva)

El BN Token dejará de usarse de forma independiente

Otro de los cambios importantes es que el BN Token dejará de utilizarse como aplicación independiente y quedará integrado directamente en la app BN Móvil, lo cual simplificará el proceso de validación de transacciones.

Para configurar el BN Token, las personas deberá ingresar a la plataforma de la entidad con su usuario y contraseña. Al ingresar, deberá aceptar el mensaje de invitación en pantalla o buscar la opción “Configurar Token”.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves anuncia que Estados Unidos enviará migrantes por semana a Costa Rica

En la pantalla “Configura tu nuevo token ahora”, deberá presionar “Continuar” y repetir el proceso en la siguiente pantalla de “Activación de token”. Si el dispositivo móvil no tiene la fecha y hora automáticas, deberá ir a la configuración, realizar el ajuste y regresar a la aplicación para hacer clic en “Continuar”.

Seguidamente, deberá elegir cómo desea generar sus códigos de seguridad en el futuro. La primera alternativa es crear un PIN de seis dígitos y la segunda es registrar su huella dactilar o facial.

Luego, deberá seleccionar si desea recibir un código de verificación por correo electrónico o SMS. Una vez recibido, deberá ingresarlo y presionar “Continuar”. Por último, el sistema mostrará un mensaje que confirma que el proceso finalizó con éxito.

Ningún funcionario lo va a contactar para hacer los cambios. (Canva)

Los cambios son obligatorios

La entidad comentó que, para ingresar a los canales digitales del Banco Nacional, será necesario completar ambos procesos: la creación del usuario personalizado y la configuración del token integrado.

El banco afirmó que los procesos son autogestionables, sencillos y seguros. Además, pueden realizarse desde celular o computadora, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Tome en cuenta que ningún funcionario del banco lo contactará para “ayudarle” a crear su usuario ni a configurar el token, si lo llaman o le escriben para eso podría ser una estafa.

En este enlace puede encontrar la guía paso a paso con el proceso para realizar la gestión: https://www.bncr.fi.cr/tutoriales/cree-su-usuario-y-configure-su-token