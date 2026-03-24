Política

Rodrigo Chaves anuncia que Estados Unidos enviará migrantes por semana a Costa Rica

El gobierno de Rodrigo Chaves firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

El gobierno de Rodrigo Chaves firmó un importante acuerdo de cooperación migratoria con la administración Trump que contempla el traslado de personas no estadounidenses hacia Costa Rica, así lo anunció el Gobierno este lunes.

LEA MÁS: Nuevos dueños de la Cervecería sorprenden con estos primeros cambios

En dicho acuerdo, se señala que las autoridades estadounidenses podrían trasladar hasta 25 personas, que no son ciudadanos estadounidenses, por semana.

Costa Rica recibirá una vez más a los migrantes, tal y como lo hizo el año pasado. Al menos 200 extranjeros fueron deportados desde Estados Unidos en 2025 y estuvieron varios meses con incertidumbre sobre su futuro.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
El gobierno de Rodrigo Chaves anunció que Estados Unidos enviará migrantes por semana a Costa Rica. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿Por qué los estudiantes universitarios tardan tanto en graduarse? MEP enciende el debate

El país podrá rechazarlos

El acuerdo indica que Costa Rica podrá decidir si aceptar o rechazar a los migrantes enviados por Estados Unidos.

“Una vez en territorio nacional, las personas serán atendidas bajo la legislación migratoria costarricense, recibiendo una condición legal temporal mientras se define su situación”, comunicó el gobierno de Rodrigo Chaves.

Estados Unidos se encargará del apoyo financiero necesario. Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia, por ejemplo, alojamiento y alimentación.

Migrantes, llegada de nuevo grupo
Costa Rica recibirá 25 personas no estadounidenses por semana, pero puede rechazar su entrada al país. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades aseguraron que el acuerdo garantiza el respeto a los derechos humanos y la protección de los migrantes contra el retorno a países donde podrían estar en peligro.

LEA MÁS: Hombre no deja a vecinos de Rohrmoser usar parque público

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
acuerdo migratorio Costa RicaDonald TrumpRodrigo Chaves
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.