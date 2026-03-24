Nuevos dueños de la Cervecería sorprenden con estos primeros cambios

Unos meses después de que se concretara la venta del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle que tenía Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO), la famosa cervecería neerlandesa, Heineken, anunció sus primeros cambios.

La venta de parte de los negocios de FIFCO finalizó en enero de este año, tras el sorprendente anuncio en setiembre del año pasado. La empresa nacional vendió parte de sus operaciones a Heineken por $3.250 millones.

Ahora, la empresa neerlandesa dio a conocer su nuevo nombre en Centroamérica, así como el logo.

La nueva operación de la famosa compañía europea en la región centroamericana se llamará Heineken Costa Rica.

Heineken anunció sus primeros cambios después de que se concretara la venta parte de las operaciones de FIFCO. (Cortesía FIFCO/Cortesía FIFCO)

“Con la presentación oficial del nuevo nombre y el logotipo, se consolida un nuevo capítulo de su presencia en Centroamérica, reforzando la estrategia regional del grupo y ampliando su huella geográfica global”, indicó.

Logo inspirado en Heineken y FIFCO

Heineken no dejará que FIFCO sea una empresa olvidada en las marcas Imperial, Bavaria, Ducal, entre otras, por lo que integró ciertas características de su logo en el nuevo.

“La semilla de malta en verde y celeste refleja la herencia local y retoma elementos icónicos como el copete del Águila de cerveza Imperial y la palmera de los refrescos Tropical”, explicó la empresa.

Heineken reveló su nuevo nombre y logo para sus operaciones en Centroamérica. (Cortesía Heineken Costa Rica/Cortesía Heineken Costa Rica)

Asimismo, se añadió la icónica estrella roja y la tipografía de Heineken al nuevo logo, que representan la solidez y la consistencia de la marca.

“Este ícono representa el inicio de un nuevo capítulo en Centroamérica y responde al deseo de ver ambos legados integrados en una sola identidad”, dijo.

¿Cuántas plantas tendrá en Costa Rica?

La compañía neerlandesa mencionó que tendrá 4 plantas de manufactura, 13 centros de distribución y más de 4.600 colaboradores en el país.

Asimismo, Heineken ahora es dueña de más de 50 reconocidas marcas como Imperial, Pilsen, Bavaria, Tropical, Ducal, así como las tiendas Musi y Musmanni.

Heineken indicó que incorporará su estrategia EverGreen 2030 a su nueva operación en Centroamérica. Dicha estrategia se centra en premiumización, innovación y crecimiento sostenible a largo plazo.