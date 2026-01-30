FIFCO concreta la venta de su negocio a Heineken

La empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) anunció este viernes 30 de enero que ya se concretó oficialmente la venta de su negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a la gigante mundial Heineken.

Este anuncio llega luego de que la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) de Costa Rica y PROCOMPETENCIA de Nicaragua aprobaran la transacción, cumpliendo con todos los requisitos legales.

La transacción de compra venta fue firmada el 22 de setiembre de 2025. Se transfirió la totalidad de las acciones que FIFCO tenía en Distribuidora La Florida S.A. y otras sociedades subsidiarias y afiliadas.

FIFCO anunció este viernes que ya se concretó la venta de sus operaciones de bebidas y alimentos a Heineken. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Este acuerdo honra el legado de FIFCO y consolida una relación de más de dos décadas con Heineken, basada en valores compartidos y compromiso con la sostenibilidad. Nos enorgullece dar este paso junto a una empresa que respeta nuestra identidad y ofrece una plataforma global para que marcas icónicas como Imperial continúen creciendo”, dijo Wilhelm Steinvorth, presidente de la junta directiva de FIFCO.

Mientras que Heineken absorbe el negocio de las bebidas, alimentos y venta al detalle, FIFCO continúa con su división de hospitalidad, bienes raíces y su participación en el negocio del vidrio a través de Empresas COMEGUA S.A.

Venta millonaria

FIFCO vendió sus operaciones a Heineken por un monto de $3.250 millones. Las operaciones de bebida y alimentos de la empresa que fueron vendidas no solo son las que se encuentran en Costa Rica, sino también en Guatemala, El Salvador y Honduras.

También fueron vendidas su operación de bebidas en México y participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Tras su sorprendente anuncio, los accionistas de FIFCO se reunieron en octubre para aprobar la venta de la empresa a Heineken.

El 98,94% de los accionistas estuvo de acuerdo con la transacción.

En octubre, la mayoría de los accionistas de FIFCO aprobaron su transacción a Heineken. (Cortesía FIFCO/Cortesía FIFCO)

