TSE advierte: cédulas solicitadas en línea no estarán listas para el 1 de febrero

Si usted solicitó o quiere pedir la reimpresión de su cédula de identidad en línea, debe tomar en cuenta este importante detalle que anunció el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Resulta que si usted optó por este medio a partir del miércoles 28 de enero a las 11:00 a.m., no va a tener su documento de identidad a tiempo para las elecciones, pues se lo entregarán hasta después de que finalicen los comicios presidenciales.

Las autoridades explicaron que la razón por la que no se entregará a tiempo para el domingo 1 de febrero es que Correos de Costa Rica, empresa encargada de llevarlas al domicilio indicado, dispone de dos a cuatro días hábiles una vez efectuado el trámite.

Si usted solicitó su cédula de identidad en línea, no la tendrá en sus manos a tiempo para el domingo 1 de febrero. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Por eso, el TSE recomendó a la ciudadanía ir a una de sus oficinas regionales o a su sede central en San José para solicitar una nueva cédula de forma presencial.

TSE amplió horario de atención

Por motivo de las elecciones, la institución amplió su horario de atención para facilitar la solicitud y retiro de documentos de identidad.

Este viernes 30 de enero atenderán a la ciudadanía hasta las 5 p.m., mientras que el sábado 31 de enero prestarán sus servicios de 8 a.m. a 4 p.m.

El TSE amplió su horario de atención para las personas que soliciten una nueva cédula de identidad. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El TSE también abrirá sus puertas el domingo 1 de febrero, de 6 a.m. a 6 p.m. Sin embargo, recuerde que las urnas cerrarán a las 6 de la tarde.

