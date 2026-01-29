Hospital San Rafael abrirá votaciones infantiles para niños y jóvenes

El hospital San Rafael de Alajuela abrirá sus puertas para que los niños y jóvenes puedan participar en las elecciones.

LEA MÁS: Conductores ya pueden usar dos carriles por sentido en Hatillos 5 y 6

En un acto simbólico, este centro médico habilitará un espacio el viernes 30 de enero para que los menores puedan ejercer su derecho al voto.

La actividad se realizará en lobby del hospital, de 8 a. m. a 2 p. m.

El Hospital San Rafael de Alajuela tendrá un espacio para que los niños y jóvenes puedan realizar su voto en las elecciones, en un acto simbólico. (Jose Cordero/José Cordero)

Tatiana Barrantes, del servicio de pediatría del centro médico, indicó que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) suministró el material electoral educativo y se instalará una mesa electoral.

Los delegados de mesa también serán niños.

“Queremos que las futuras generaciones comprendan el valor de cada voto y la importancia de participar activamente en democracia”, dijo Barrantes.

Otras elecciones infantiles

Varias instituciones y empresas se unieron a este acto simbólico para que los menores también sean parte de la fiesta electoral.

Aleste, Lincoln Plaza y Avenida Escazú tendrán una jornada de elecciones infantiles el domingo 1 de febrero. La participación es gratuita y no se requiere inscripción previa.

Lincoln Plaza habilitará un espacio en la plaza principal, de 1 p. m. a 5 p. m. Mientras que en Aleste, las elecciones se realizarán en la plaza frente a Moyo, en el mismo horario.

En el caso de Avenida Escazú, habrá un espacio en la plaza 204, de 1 p. m. a 5 p. m.

LEA MÁS: MOPT suspende cobro de peajes por elecciones este domingo 1 de febrero

El Colegio de Periodistas, ubicado en Sabana este, también realizará elecciones infantiles el domingo de 8:30 a. m. a 3 p. m. Se recibirán a menores de 4 a 17 años. Habrá pintacaritas, inflable y otras actividades.

El Museo de los Niños abrirá sus puertas el 1 de febrero a menores de entre 3 y 17 años, de 9 a. m. a 4 p. m. Se habilitarán 15 mesas de votación, atendidas por personal del museo y del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

El Museo de los Niños y otras instituciones y empresas realizarán elecciones infantiles y juveniles para que los menores puedan disfrutar de la fiesta electoral. (Museo de los Niños/Museo de los Niños)

Gollo también se unió a la fiesta electoral. Se harán elecciones infantiles y juveniles, para menores de entre los 4 y 17 años, en todas sus tiendas en el país. Esta actividad se realizará desde la hora de apertura de las tiendas hasta las 4:00 p.m.

La Municipalidad de Cartago realizará una linda actividad el domingo en la Escuela Vial Municipal, ubicada 75 metros sur y 50 metros este del polideportivo, en un horario de 8 a. m. a 4 p. m. Los menores que quieren participar deben ir acompañados de un adulto responsable.

TEC empadronará a menores

El TEC generó un sistema digital en el que se empadronarán a los menores en las elecciones infantiles que se realizarán en el Museo de los Niños.

Cada niño y joven participante pueden inscribirse escaneando un código QR, en el cual deben completar un formulario digital. Sus datos se enviarán directamente a una base de datos consultable al instante.

Según el TEC, con esta información, el equipo técnico puede verificar en tiempo real su inscripción y autorizarles su ingreso a las urnas.

Este sistema fue desarrollado por docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación del Campus Tecnológico Local San José. Fue un trabajo articulado entre el TEC, el TSE y el Museo de los Niños.

El TEC empadronará a los menores en las elecciones infantiles y juveniles en el Museo de los Niños. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

LEA MÁS: Costarricense de 26 años pasará de votar en Santa María de Dota a ayudar al TSE en Londres