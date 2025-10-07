Accionistas aprueban venta de FIFCO a Heineken

La mayoría de los accionistas aprobaron la venta de FIFCO a Heineken este martes 7 de octubre. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los accionistas de Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) aprobaron este martes 7 de octubre la venta de la empresaa Heineken, tal y como lo había anunciado la compañía nacional hace unas semanas, una noticia que sorprendió a muchos.

La votación de la venta de FIFCO a Heineken se realizó durante la Asamblea General Extraordinaria, que fue convocada por la Junta Directiva.

El 98,94% estuvo de acuerdo con la transacción del negocio de bebidas, alimentos y venta al detalle a la empresa neerlandesa. El 4,75% de los accionistas se abstuvo a la votación.

“Esta Junta Directiva se encuentra muy satisfecha con los acuerdos logrados en esta negociación. El compromiso de FIFCO ha sido, y será siempre, actuar con total transparencia hacia nuestros accionistas y lograr un retorno positivo de su inversión en FIFCO, lo cual consideramos que se alcanzó con este acuerdo de venta a Heineken”, indicó Wilhelm Steinvorth, presidente de FIFCO.

La venta de FIFCO a Heineken, por un monto de $3.250 millones, incluye las operaciones de bebida y alimentos de la empresa no solo en Costa Rica, sino también en Guatemala, El Salvador y Honduras, así como su operación de bebidas en México y participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Este martes 7 de octubre se celebró la Asamblea General Extraordinaria, convocada por la Junta Directiva, para discutir sobre la venta de FIFCO a Heineken. (Cortesía Fifco/Cortesía Fifco)

Ahora, la compañía nacional tendrá que esperar las autorizaciones regulatorias correspondientes para cerrar la transacción.

Aunque los paquetes de alimentos, bebidas y retail pasarán a manos de Heineken, FIFCO aún será dueña de la división de hospitalidad y bienes raíces y continuará participando en el negocio del vidrio a través de Empresas COMEGUA S.A.

