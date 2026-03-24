¿Por qué los estudiantes universitarios tardan tanto en graduarse? MEP enciende el debate

Muchos estudiantes tardan años en graduarse de las universidades públicas y esto fue criticado por el ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, en la primera reunión para discutir sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

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“Necesitamos ser eficientes con el uso de recursos, no es posible que una carrera universitaria dure cinco, seis o siete años para que el estudiante se gradúe, eso tiene un costo de oportunidad muy alto”, dijo Leonardo Sánchez en dicha reunión.

El jerarca solicitó, como parte de las negociaciones, a las universidades que se reduzcan los tiempos de graduación.

Esta es una situación un poco compleja, pues no todos los estudiantes tienen las mismas situaciones, tal y como lo ha señalado el informe del Estado de la Educación, sin embargo, dicho estudio ha señalado problemas que han afectado el proceso de los jóvenes en las universidades públicas.

El ministro de Educación Pública cuestionó a las universidades públicas por la larga duración de algunas carreras. Un informe del Estado de la Educación señala que existen varios factores. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El problema es muy profundo

Los expertos señalaron que hay tres rezagos principales en las universidades: acceso, cobertura y logro educativo.

Se puede entender como logro universitario el acceso a la educación superior para personas de 25 a 34 años. El acceso y cobertura está dirigido a jóvenes de 18 a 24 años.

El informe explica que el país les da acceso a las universidades; sin embargo, los estudiantes enfrentan desafíos para graduarse en menor plazo.

Existen diferentes factores, desde el sistema educativo hasta situaciones personales, pues hay estudiantes que no solo repiten cursos o cambian de carrera, sino que trabajan mientras estudian, lo que hace que se atrasen.

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El bajo logro universitario afecta la inserción laboral, pues limitan a las personas tener acceso a empleos de mayor calidad.

El informe fue muy claro que no hay concentrarse en un solo perfil del estudiantado, pues los alumnos vienen de diferentes contextos socioeconómicos.

Asimismo, indicó que el problema de la duración de carreras no se reduce a la duración formal de los planes de estudio, sino a la eficiencia del sistema en conjunto.

Por ejemplo, la repetición de cursos, la reducción de la carga académica por trabajo, cambios de carrera o el abandono temporal de estudios provocan que los jóvenes no se gradúen en corto tiempo.

El informe del Estado de la Educación indicó que la repetición de cursos, cambio de carrera, el empleo pueden atrasar a los estudiantes, tomándoles años para finalizar una carrera universitaria. (Oscar Navarrete | Cortesía)

El estudio también advirtió que la caída en la inversión educativa, pasando de un 8% del PIB en 2017 a un 5% en 2025, ha impactado al sistema para ofrecer suficientes cupos, cursos y condiciones adecuadas para los estudiantes.

El Sistema Nacional de Acreditación para la Educación Superior de Costa Rica (SINAES) estuvo de acuerdo con el décimo estudio del Estado de la Educación.

“Los principales factores que explican por qué muchos estudiantes exceden el tiempo nominal previsto incluyen aspectos académicos (como debilidades en la preparación secundaria o técnicas de estudio inadecuadas), personales, laborales (por ejemplo, compatibilizar trabajo y estudios) y estructurales”, aseguró Melania Brenes, directora ejecutiva del SINAES.

Brenes explicó que la duración de una carrera universitaria, ya sea en instituciones públicas o privadas, se determina por el programa de estudios propuesto, el diseño curricular, el enfoque pedagógico y el perfil de egreso definido para los estudiantes.

“No existe una relación directa o lineal entre el número de años de un programa universitario y la calidad de la formación ofrecida, ya que esta depende de los factores mencionados“, dijo.

Rezago educativo desde secundaria

El informe señaló que hay estudiantes que llegan a las universidades sin estar preparados debido al rezago educativo existente en secundaria.

Recordemos que las pruebas PISA indicaron que los jóvenes de 15 años tienen un nivel de tercer grado de escuela en lectura y matemática, lo que prendió las alarmas.

Esto puede provocar que los estudiantes tengan que repetir cursos al no tener buena comprensión. Es decir, tendrían que retrasar uno o varios semestres.

¿Se puede mejorar sin mayor inversión?

En la primera reunión de la negociación del FEES, Leonardo Sánchez señaló que se podían reducir los tiempos de graduación sin necesidad de aumentar la inversión.

Pero, ¿es eso posible? Pues según el Estado de la Educación, sí.

Las soluciones deberían implementarse de forma conjunta, es decir, la responsabilidad no debería recaer solamente en universidades, sino que se debe mejorar las condiciones en primaria y secundaria para reducir el rezago educativo.

El Estado de la Nación señaló que se deben fortalecer los mecanismos de orientación académica, el seguimiento continuo del estudiante y la detección temprana de riesgos de rezago o abandono.

Además, se deben reducir los cuellos de botella académicos para no frentar el avance de los estudiantes.

Los expertos señalaron que la solución no solo debería enfocarse en universidades, sino también en escuelas y colegios, pues hay estudiantes que llegan a las universidades sin estar preparados. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se le consultó a la Universidad de Costa Rica el motivo por el cual algunas de sus carreras son de larga duración y si es posible cumplir con la petición que realizó el gobierno de reducir los años de estudio universitario.

Sin embargo, aún estamos a la espera de su respuesta.

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