Si tiene que ir al centro de San José este miércoles, urge que lea esto

Si usted tiene que ir a San José centro este miércoles 25 de marzo por algún mandado, debe prepararse para evitar una importante zona si no quiere sufrir de las terribles presas.

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Resulta que la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) anunció una huelga contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Varios empleados de la Caja se reunirán frente a las oficinas centrales de la CCSS, ubicadas en Avenida Segunda, para exigirles a las autoridades mejores condiciones.

Este miércoles habrá una huelga frente a las oficinas centrales de la Caja. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Así que, si usted va a circular por la capital josefina, busque rutas alternas si quiere evitar la zona o armarse de paciencia y respetar el espacio de los manifestantes.

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¿A qué hora iniciará la huelga y por qué?

UNDECA informó que la huelga iniciará a las 9:00 a.m. De momento se desconoce a qué hora finalizaría la concentración.

Los trabajadores ya están cansados de que se les congelen el salario, por eso ellos exigirán el pago correcto de anualidades y la justicia salarial. Asimismo, pedirán respeto y dignidad hacia ellos.

Esta huelga se realizará unos días después de que el personal de Enfermería del hospital Monseñor Sanabria hicieran el paro de sus labores para exigir mejores condiciones salariales, pues sufren de atrasos salariales desde hace 6 meses.

UNDECA anunció una huelga contra la Caja para este miércoles 25 de marzo. (UNDECA/UNDECA)

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