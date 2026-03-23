Enfermeros del hospital Monseñor Sanabria están en huelga: Esto exige el personal

El personal de Enfermería del hospital Monseñor Sanabria, ubicado en Puntarenas, está en paro para exigir una mejora en sus condiciones laborales.

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Desde las 6:00 a.m., los enfermeros del centro médico puntarenense dejaron sus puestos para exigirles respuestas a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Entre las denuncias de los enfermeros está que hay atrasos salariales de hasta 6 meses, especialmente en salas de operaciones, según la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).

El personal de Enfermería está en paro para manifestar por mejores condiciones laborales. (Sinae Afines/Sinae Afines)

También denunciaron recargo de funciones y condiciones laborales injustas, así como nombramientos irregulares dentro de la Dirección de Enfermería.

Ellos retomarán las labores hasta que haya una negociación con la Caja.

Tanto la UNDECA como el Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae Afines) están apoyando la huelga.

“Nuestro accionar se da ante la eliminación de plazas en condición de plétora y el atraso salarial de hasta 6 meses que sufren los trabajadores de este centro de salud. Ambas situaciones sin duda debilitan los servicios de salud y afectan directamente la atención que merece la población puntarenense”, indicó Sinae Afines.

El personal de Enfermería está en paro para manifestar por mejores condiciones laborales. (Sinae Afines/Sinae Afines)

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Hospital está dispuesto a negociar

Las autoridades afirmaron que están dispuestos a mantener un diálogo con el personal de Enfermería. Además, indicaron que continúan en espacios de coordinación con los representantes sindicales para buscar soluciones a las inquietudes que plantearon los trabajadores.

Las autoridades del hospital Monseñor Sanabria indicaron que están dispuestos a negociar con el personal de Enfermería. (Sinae Afines/Sinae Afines)

Ante el paro de labores de los enfermeros, el centro médico activó los planes de contingencia para continuar ofreciendo servicios y minimizar afectaciones a los pacientes.

El hospital indicó que no solo los enfermeros están en huelga, sino también los técnicos de radiodiagnóstico.

“El resto de los servicios se mantienen operando con normalidad”, afirmó.

El personal de Enfermería está en paro para manifestar por mejores condiciones laborales. (Sinae Afines/Sinae Afines)

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