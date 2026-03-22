¿Cuándo sale a la venta la moneda conmemorativa de Basílica de los Ángeles?

El Banco Central de Costa Rica reveló la quinta moneda coleccionable de 25 colones, y la cual es parte de la serie conmemorativa de las provincias de Costa Rica.

Esta vez es una pensada para la provincia brumosa, Cartago.

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La moneda coleccionable de Cartago es muy especial, pues es alusiva a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, un lugar muy especial para los fieles católicos que hacen romería para pedir la intervención de la Negrita.

En el reverso de la moneda se podrán leer las frases “Provincia de Cartago” y “basílica de Nuestra Señora de los Ángeles”. También se indicará el año de la colección.

En el otro lado, sobresalen los textos “República de Costa Rica” y “Banco Central de Costa Rica”. Esta moneda tiene un canto o borde liso y dos barras en la parte inferior.

El Banco Central de Costa Rica distribuirá la moneda coleccionable y de circulación alusiva a la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles. (Banco Central de Costa Rica/Banco Central de Costa Rica)

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¿Cuándo sale a la venta?

Esta moneda coleccionable se distribuirá en todo el país a partir del miércoles 25 de marzo.

Se venderán 10.000 unidades en acrílico y 7.000 en estuche, cada una con un precio de 9.050 colones.

De esta forma se distribuirán las monedas según la entidad financiera:

Banco de Costa Rica (San José, Paseo Colón, San Rafael de Escazú, Alajuela, Cartago, Heredia, Liberia, Nicoya, Puntarenas, Quepos y Limón): 750 monedas en estuche y 1.650 en acrílico.

Banco Nacional (A través del sitio web): 750 en estuche y 1.650 en acrílico.

Banco Popular (Catedral de San José, Paseo Colón, Mercadeo de San José y Cartago): 500 en estuche y 500 en acrílico.

BAC Credomatic (Avenida Segunda, Curridabat, Multiplaza Escazú, Rotonda La Bandera, Escazú, Boulevard Cartago y Paseo de las Flores): 500 en estuche y 700 en acrílico.

Davibank (Sabana, San José, Plaza del Sol, Cartago y Terramall): 750 en acrílico.

Banco Promérica (EL Cedral, Escazú): 300 en estuche y 100 en acrílico.

Grupo Mutual Alajuela La Vivienda (Alajuela, Cartago y Heredia centro): 500 en estuche y 750 en acrílico.

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Tibás, Alajuela, Paseo Metrópoli, Los Ángeles de Cartago y El Tejar): 500 en estuche y 500 en acrílico.

Coopealianza (Pérez Zeledón, Naranjo, Nicoya, Uvita, Ciudad Neilly, Quepos, El Roble y Guápiles): 500 en estuche y 650 en acrílico.

Coopegrecia (Grecia y Sarchí): 500 en estuche y 600 en acrílico.

Coopesanramón (San Ramón): 400 en estuche y 400 en acrílico.

Coopenae (San José y Cartago): 250 en estuche y 250 en acrílico.

Coopecar (Zarcero): 250 en estuche y 250 en acrílico.

Asociación Numismática Costarricense (San José): 500 en estuche y 500 en acrílico.

El Banco Central de Costa Rica distribuirá la moneda coleccionable con la imagen alusiva a la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles a diferentes entidades financieras a partir del miércoles 25 de marzo. (JOHN DURAN/John Durán)

El Banco Central indicó que la moneda también se venderá, después de la fecha oficial, en los museos de esta entidad ubicados debajo de la Plaza de la Cultura.

También se distribuirán monedas de circulación, conmemorativas de Cartago, la cual no tiene colores en el diseño como la coleccionable. Estas monedas se podrán usar como medio de pago con un valor nominal de 25 colones. Se empezará a ver a partir del 25 de marzo.

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