Se filtra la nueva atracción turística que están construyendo en el río Tárcoles

24/09/2025, Puntarenas, fotografías de los arreglos y las presas en la carretera hacia Jaco, en el puente sobre el Río Tárcoles. (José Cordero/José Cordero)

Un video que empezó a circular en redes sociales dejó al descubierto una nueva atracción turística en el río Tárcoles, generando curiosidad entre los usuarios que no tardaron en comentar y sacar sus propias conclusiones sobre el proyecto.

El clip fue compartido en TikTok por el usuario JuJiménez, quien explicó que en la zona se está construyendo una infraestructura tipo Skywalk, pensada para ofrecer una experiencia distinta a los visitantes.

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La estructura sería un mirador tipo Skywalk. foto: TikToK :jujimenez1990 (captura/captura)

El proyecto busca ofrecer una nueva experiencia turística. (captura/captura)

Usuarios reaccionaron con curiosidad en redes sociales. foto: TikToK :jujimenez1990 (captura/captura)

“Es el nuevo mirador para ver cocodrilos, es una infraestructura meramente turística, un mirador, con todas las condiciones de seguridad y demás”, comentó en el video.

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Según detalló, este tipo de estructuras apenas comienzan a verse en el país, lo que le daría un valor agregado a la oferta turística de la zona.

La construcción formaría parte de Croc Skywalk, un espacio que busca atraer visitantes con diferentes propuestas y locales comerciales.

Por ahora, el video sigue generando conversación en redes, mientras muchos se preguntan cuándo estará listo el proyecto y cómo será la experiencia de ver cocodrilos desde las alturas.