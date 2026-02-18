Muchacho se bajó de su vehículo y del carro que venía atrás lo agarraron a balazos

Un joven identificado como Abel Morales Badilla, de 25 años, fue asesinado la mañana de este martes en Jacó, en un hecho que ahora es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La alerta ingresó a las autoridades alrededor de las 6 a. m. De acuerdo con el informe preliminar, Morales viajaba en un vehículo y, en determinado momento, se detuvo para descender e ingresar a una finca, se desconoce que iba a hacer en este sitio.

Abel Morales, de 25 años, intentó defenderse de las balas, pero le siguieron disparando. Foto: Con fines ilustrativos

Detrás de él se encontraba un segundo automóvil, el cual también se detuvo. De este vehículo bajó otro sujeto, quien presuntamente disparó contra el joven.

“El ofendido trató de defenderse; sin embargo, le volvieron a disparar, lo que provocó que falleciera en el sitio”, detallaron las autoridades.

La víctima quedó postrada boca abajo sobre un camino de piedras.

Abel deja una hija de tres años.

En la escena se decomisaron casquillos y otros indicios balísticos, los cuales serán analizados como parte de la investigación por homicidio para esclarecer el móvil del crimen y dar con el responsable.

Puntarenas contabiliza 16 homicidios en lo que llevamos del 2026, es la segunda provincia más violenta junto con Limón.