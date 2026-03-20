¿Es obligatorio estar colegiado para dar clases? Colypro y MEP chocan por este tema

El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) detectó que hay miles de docentes que están ejerciendo en el Ministerio de Educación Pública (MEP) sin que estén colegiados, por lo que les metieron denuncias penales.

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El colegio anunció que presentará 1.250 denuncias ante diferentes despachos judiciales antes de Semana Santa por presunto ejercicio ilegal de la profesión y enriquecimiento ilícito.

El ente regulador señaló que los docentes que no están colegiados no deberían recibir pagos porque no son reconocidos como profesionales habilitados para ejercer.

¿Permite el MEP que los educadores impartan clases sin contar con la colegiatura? Las autoridades indicaron que sí.

El MEP indicó que algunos docentes no requieren estar colegiados para algunos puestos. (Foto ilustrativa). (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

El MEP afirmó que hay ciertos puestos en los que los docentes no requieren estar incorporados al Colypro.

Según el Manual de Puestos Docentes de la Dirección de Gestión de Talento Humano (DGTH), no se requiere estar colegiado para ejercer como docente en enseñanza general básica 1 en primer y segundo ciclo, enseñanza preescolar y enseñanza técnico profesional (enseñanza preescolar o I y II ciclos, ya sea de forma interina o en propiedad del MEP).

Incluso, las autoridades compartieron un enlace donde se pueden ver todas las clases de puestos que se utilizan en el MEP con sus respectivos requisitos académicos y legales.

En los puestos mencionados anteriormente, solo se requiere que los docentes tengan títulos universitarios, según la materia que imparten.

Colypro contradice al MEP

Aunque el MEP afirme que los docentes no necesariamente deben estar colegiados para ejercer algún puesto, el Colypro señaló que sí deben estarlo.

La Ley Orgánica de Colypro sostiene que los profesores tienen la obligación de estar colegiados para ejercer la docencia, como ocurre con los médicos y los abogados.

Colypro contradijo al MEP, señalando que todos los docentes deben estar colegiados, según la Ley Orgánica. (Rafael Pacheco Granados)

Colypro aseguró que hay vacíos normativos, porque, según el ente, el Manual Descriptivo de Puestos del Servicio, en el que también se menciona que los profesores no deben estar colegiados para ejercer preescolar y primaria, no ha sido actualizado.

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De hecho, el Colegio está trabajando en un proyecto de ley para actualizar dicha normativa para que se señale que todos los docentes deben estar colegiados, sin importar el puesto.

Según Colypro, si los profesores están colegiados e incurren a faltas graves como acoso sexual o abuso, se les puede aplicar sanciones disciplinarias. En caso contrario, es decir, si no estuvieran colegiados, les impide hacerlo.

Se notificaron a docentes antes de denuncias

Antes de que Colypro decidiera presentar denuncias contra docentes que no están colegiados, se notificaron a alrededor de 5.200 profesores durante 2024 para que formalizaran su colegiatura.

Sin embargo, 1.250 personas no se incorporaron al colegio, por lo que el Colegio va a presentar denuncias contra estos profesionales.

La mayoría de estos docentes se encuentran en la Gran Área Metropolitana.

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