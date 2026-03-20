Presidente de Alcohólicos Anónimos lanza fuerte reclamo a Alajuelense en el caso de Alejandro Bran

El presidente de Alcohólicos Anónimos (AA) para Costa Rica, don Rafael Jenkins, nos confirmó que incluso en pleno 2026, queda claro que hay empresas que no saben tratar a un empleado alcohólico y ni hablemos de la sociedad en general.

“Pensar en despedir inmediatamente a un empleado por un capítulo de alcoholismo es no entender que desde 1950 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al alcoholismo como una enfermedad; o sea, es como que despidan a un trabajador porque tiene cáncer”, comenta con gran dolor el presidente de AA.

Rafael Ángel Jenkins Grispo es el presidente de Alcohólicos Anónimos Costa Rica. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Le consultamos sobre el tema del jugador de Alajuelense, Alejandro Bran, del cual estaba totalmente informado, y sin pensarlo dos veces, nos dijo: “No deben despedirlo; más bien lo que aquí dicta la ley es que se le debe dar una oportunidad, repito, porque el alcoholismo es una enfermedad.

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“Hay muchas personas hablando de quitar de Alajuelense a Bran, incluso dentro de la misma institución. De lo que deberían estar hablando es de cómo, cuándo y dónde será la recuperación que necesita. No tienen que alejarse de Bran; al contrario, ahora más que nunca deben conversar con él y extenderle la mano”, manifestó Jenkins.

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Sobre la opción de Alajuelense de quitar a Bran del equipo de primera división y enviarlo al Sub-21, comentó: “No hay problema en eso, lo fundamental es que él no se sienta abandonado y le den esa oportunidad.

Alejandro Bran, jugador de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El verdadero problema que yo veo es que en Costa Rica, en pleno 2026, no sabemos tratar a un alcohólico. Al menos públicamente es la primera vez que se da un caso con este jugador y lo primero es echarlo, quitárselo de encima.

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“A quien quieren echar es a una persona que urge ayuda de su empresa, sus compañeros, su familia y la sociedad. Nuestra sociedad tampoco trata como se debe al alcohólico”, asegura con gran pesar don Rafael.

Puertas abiertas

Advierte don Rafael que Bran tiene las puertas de AA totalmente abiertas; eso sí, lo primero que debe suceder es que él reconozca que tiene un problema de alcohol y los busque para ayudarle. Nada más tiene que ir al lugar más cercano para él donde se reúnen todas las noches los de AA.

“Es fundamental el compromiso de la persona. Ya con ese compromiso hasta se puede lograr que en Alajuelense tomen otra actitud hacia él y luchen más bien por la recuperación de forma unida. Es que separarlo de buenas a primeras es un error.

“Este es un caso especial porque su situación se hizo pública, pero ¿y los jugadores de fútbol que actualmente están en primera división y también tienen problemas de alcohol, pero nadie se da cuenta?”, pregunta don Rafael.

Vuelve a tocar el punto de la falta de información y del buen trato para el alcohólico. “Hay que sensibilizar más a la población, clubes de fútbol y empresas en general, porque muchos viven lo mismo y nadie les da una mano”, advirtió.