Profesor fue amenazado con un puñal por un estudiante por llamarle la atención

Los docentes viven con mucho temor y preocupación por las actitudes que toman algunos estudiantes y padres de familia cuando sancionan por mala conducta o quieren hacerles un llamado de atención por algún examen o proyecto.

LEA MÁS: Esto dicen Rodrigo Chaves y Laura Fernández sobre puesto que él ocuparía en el próximo gobierno

César Toruño, presidente del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica (Colypro), dio a conocer un lamentable caso que está ocurriendo en un centro educativo, cuyo nombre no fue mencionado para resguardar la seguridad.

Un profesor fue amenazado por un estudiante después de que le llamara la atención. Supuestamente, sacó un puñal de su bulto dentro del aula y amenazó al docente.

“El profesor activa los protocolos incluyendo una denuncia en ámbito judicial. Al día siguiente, ya el estudiante había sido notificado de lo que había pasado y el docente llegó al aula pensando de que ese estudiante no iba a estar por lo menos esos días y resulta que estaba esperándolo en el aula”, comentó Toruño.

Los docentes han expresado temor por las amenazas que reciben por parte de estudiantes y padres de familia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El alumno se le habría acercado al profesor para luego ponerle un puñal en el escritorio. Según Toruño, el estudiante amenazó al docente diciéndole que sabía dónde estudiaba su hijo y por eso, lo cambió de centro educativo por su seguridad.

Por casos como este, los docentes sienten temor cuando tienen que sancionar a un estudiante por mala conducta por las represalias que podrían sufrir.

De hecho, un informe de Colypro que fue publicado el año pasado señaló que el 45% de los docentes -de los 9.398 docentes que participaron en dicho estudio- afirmó que han sufrido de agresiones verbales o físicas por parte de estudiantes o familiares.

Asimismo, el 85% indicó que conoce a un colega que haya sido víctima de violencia física o emocional.

Colypro también compartió un alarmante dato: El 41% expresó que siente temor a ser objeto de denuncias falsas. Una de las zonas donde hay mayor temor es la Gran Área Metropolitana (GAM), seguida por Puntarenas.

LEA MÁS: Gobierno de Rodrigo Chaves cerró la embajada de Costa Rica en Cuba por una fuerte razón

Profesores se sienten desprotegidos

Varios docentes han expresado a La Teja que se sienten desprotegidos por la Ley 9999, la cual busca prevenir la revictimización y garantizar los derechos de los estudiantes en los centros educativos.

Esta legislación tiene como principio proteger a los estudiantes frente a situaciones como acoso, abuso, maltrato u otras conductas perjudiciales.

Aunque los nuevos lineamientos del MEP señalan fuertes sanciones a estudiantes por mala conducta, los profesores temen hacerlo porque podrían sufrir represalias, por ejemplo, una denuncia en su contra por supuesto abuso.

Un docente del Ministerio de Educación Pública (MEP), quien pidió que resguardáramos su identidad, comentó que no pueden intervenir en una riña entre estudiantes por temor a que los acusen de presunta violencia física.

“Esta ley vino a hacer el desorden en cuanto a la educación. Un niño o adolescente puede llegar a decir en cualquier momento a la dirección que un profesor lo está viendo feo e inmediatamente le abren un proceso al docente. (...) Priorizan la palabra del estudiante sobre lo que dice el profesor, que puede ser que ni siquiera lo haya vuelto a ver”, dijo.

Aunque los nuevos lineamientos del MEP señala que se debe sancionar a estudiantes por mala conducta, los docentes tienen temor a hacerlo porque podrían sufrir represalias. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Jafeth Mora, otro docente del MEP, comentó que dicha ley no cuenta con un reglamento claro que indique a los profesores cómo se aplica.

Asimismo, señaló que dicha norma viola el principio de inocencia. Por esta razón, los docentes opinaron que se les protege más a los estudiantes que a los educadores en las denuncias.

Los guardas de seguridad de los centros educativos también expresaron su preocupación por la Ley 9999.

“Es una ley que tiene desprotegidos a los empleados. Aquí un chico se le ocurre decir que una persona, cualquier funcionario, lo tocó, pero el funcionario dice que no fue así. El muchacho no necesita poner testigos, simplemente lo dice y listo. Esta ley establece que ante alguna duda razonable, le tienen que dar la razón al chico”, dijo un guarda de seguridad a La Teja, cuya identidad también se resguarda.

Se le consultó al MEP cómo puede asegurarles a los docentes que su integridad será respetada cuando tienen que sancionar a un estudiante, así como el caso que el presidente del Colypro denunció.

Sin embargo, el departamento de prensa del ministerio indicó que aún está en trámite la consulta.

LEA MÁS: Si cada vez que trata de ayudar a su hijo a estudiar hay una pelea, esta información le interesa

Colypro inicia campaña por violencia hacia docentes

El Colypro inició una campaña para que los docentes denuncien la violencia que viven de parte de estudiantes y padres de familia en los centros educativos.

Esta encuesta fue habilitada para exponer la realidad de los docentes y buscar posibles soluciones para resguardar su seguridad.

Las denuncias se pueden realizar a través de este enlace: https://es.surveymonkey.com/r/ved_2026.