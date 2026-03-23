CCSS hace cambio importante sobre uno de los permisos con goce salarial de sus funcionarios

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció cambios con uno de los permisos con goce de salario al que tienen derecho sus funcionarios y es importante que usted los conozca.

La entidad informó que las modificaciones se hacen con el objetivo de regular con mayor precisión los permisos que se brindan a los funcionarios con goce de salario por acompañamiento a citas médicas y garantizar tanto el uso adecuado de este derecho como la continuidad de los servicios que recibe la población usuaria.

La CCSS hace un cambio sobre uno de los permisos con goce salarial de su personal. (Albert Marín)

“La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizó una interpretación auténtica del artículo 46, inciso h, de la Normativa de Relaciones Laborales. La interpretación auténtica del máximo órgano de la institución dispone que el permiso de acompañamiento otorgado corresponde al tiempo efectivo que dure la cita médica, incluyendo los traslados y las gestiones asociadas —como exámenes, retiro de medicamentos o programación de nuevas citas—, y no un permiso de un día completo", detalló la Caja.

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Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la entidad, señaló que esta decisión fortalece la seguridad jurídica y la eficiencia institucional.

“Esta interpretación permite un uso más justo y razonable de los permisos, asegurando que los servicios de salud se mantengan disponibles para toda la población, sin afectar derechos laborales”, afirmó la jerarca.

La Caja busca que no se descuiden los servicios por estos permisos. (Albert Marín)

Claridad a las jefaturas

Gabriela Artavia Monge, gerente administrativa de la institución, explicó que la medida responde a un análisis técnico y jurídico integral de la norma.

La gerente indicó que la nueva interpretación “ordena la aplicación de la norma, reduce conflictos en los centros de trabajo y brinda claridad tanto a jefaturas como a personas trabajadoras sobre el alcance real del permiso”.

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De acuerdo con los antecedentes, la aplicación literal de un día completo de permiso había generado serias alteraciones y controversias en la gestión del recurso humano, debido a que no siempre guardaba relación con la duración real de las citas médicas y la efectiva prestación de los servicios, así como la documentación de respaldo.

El licenciado Luis Bolaños Guzmán, director de Bienestar Laboral de la institución, destacó que la medida también promueve un equilibrio entre el bienestar de las personas trabajadoras y la sostenibilidad de los servicios.

La entidad dice que por estos permisos se han dado problemas con funcionarios. (Albert Marín)

“Se trata de un permiso que procura que las personas puedan cumplir con sus responsabilidades familiares, pero también de asegurar que la prestación de los servicios de salud continúe operando con oportunidad y calidad para quienes los necesitan”, indicó Bolaños.

Como parte del acuerdo, la Junta Directiva dejó sin efecto circulares previas que establecían interpretaciones distintas e incluso definía esa facultad del patrono como una obligación, lo cual no es concreto.