Si planea renovar la licencia o hacer trámites en el BCR en Semana Santa, mejor primero lea esto

Si planea renovar la licencia o hacer trámites en el Banco de Costa Rica (BCR) y quiere aprovechar la Semana Santa, mejor primero lea esto para que no se embarque.

BCR tendrá un horario especial en Semana Santa. (Mayela López)

La entidad informa a sus clientes que la próxima semana laborará de la siguiente manera:

- El lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1.º de abril: las oficinas laborarán en su horario normal.

- El jueves 02, viernes 03 y sábado 04 de abril las oficinas de todo el país estarán cerradas.

- A partir del lunes 06 de abril se restablecen los horarios regulares de atención al público en todas las oficinas del país.

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Trámites en línea

Ahora bien, el BCR recuerda que dispone de múltiples canales digitales para que los clientes puedan realizar sus trámites de manera autogestionada, rápida, segura y sin necesidad de visitar una oficina comercial:

“Para solicitud de créditos, CDP, ahorro automático, cambio de tarjetas, entre otros, pueden ingresar a BCR Directo, que está disponible en la página web www.bancobcr.com y en la app BCR Móvil.

“Desde www.bancobcr.com y en el App BCR Móvil, los clientes tienen acceso a sus cuentas, pueden realizar el pago de servicios, SINPE Móvil, transferencias, gestionar certificaciones (por ejemplo, de cuenta IBAN), consultar saldos, estados de cuenta, movimientos del día, realizar trámites de las subsidiarias y muchas opciones adicionales”, detalló la entidad.

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Recuerde que muchos trámites se pueden hacer por la web. (Canva)

Trámites virtuales sin costo

Los clientes pueden afiliarse a los canales digitales, solicitar el PIN de sus tarjetas y recuperar su contraseña de la oficina virtual, sin costo. Para conocer cómo hacerlo, en el canal de YouTube del banco se encuentran a disposición una serie de tutoriales que ofrecen una guía paso a paso de estas y muchas otras transacciones.

Para los clientes empresariales se dispone de BCR Comercial, aplicación móvil que también les permite realizar una gran cantidad de gestiones de manera digital relacionadas con la cuenta de la empresa: consultas, aprobaciones, transferencias, entre otras.

Asimismo, los Puntos Tucán ubicados en comercios a lo largo de todo el país permiten realizar transacciones como pago de servicios públicos y privados, depósitos, recargas telefónicas, pago de préstamos o tarjetas, transferencias, entre otros. La lista con las ubicaciones de los Puntos Tucán se puede ver en el sitio web: https://www.bancobcr.com/wps/portal/bcr/bancobcr/personas/tucan