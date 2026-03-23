Estudiantes de quinto año de colegio enfrentan esta semana gran reto

Los estudiantes de último año de colegio iniciaron este lunes 23 de marzo las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas.

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A unos días de que los jóvenes salgan a descansar por la Semana Santa, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aplicará estas pruebas para medir sus conocimientos y sus habilidades.

Las autoridades indicaron que un total de 53 mil estudiantes de colegios académicos y técnicos, ya sean públicos o privados, están participando en estos exámenes.

Estos jóvenes provienen de 940 centros educativos del país.

Más de 53 mil estudiantes de último año de colegio empezaron este lunes las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas, a unos días de que inicie la Semana Santa. (MEP/MEP)

¿Qué asignaturas se aplicarán?

Cada día los jóvenes realizarán una prueba según la asignatura.

Este lunes 23 de marzo iniciaron con la prueba de Estudios Sociales.

Los chicos continuarán con las pruebas este martes 24 con Matemáticas, el miércoles con Español, el jueves, Ciencias y el viernes, Educación Cívica.

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El MEP espera que con los resultados de estos exámenes se puedan identificar fortalezas y áreas de mejora para que los chicos tengan un mejor aprendizaje en las aulas.

Cada día se realizará una prueba según la asignatura. Este lunes iniciaron con Estudios Sociales. (MEP/MEP)

Un total de 37.076 alumnos realizarán las pruebas en formato físico y 16.252 las harán en digital.

¿Qué pasa si su hijo no pudo hacer las pruebas?

En caso de que su hijo no pudiera hacer las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas porque no estaba inscrito, no se preocupe.

El MEP indicó que tendrá la oportunidad de hacerlos en mayo en el periodo de reprogramación.

Las autoridades explicaron que los centros educativos debían reportar la lista de los estudiantes que participaban en las pruebas desde diciembre de 2025.

Si algún estudiante no pudo aplicar las pruebas esta semana, podrá hacerlo en mayo. (MEP/MEP)

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