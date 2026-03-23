¿Va a San José en Semana Santa? Esto pasará con la restricción vehicular

Si usted va a San José centro durante Semana Santa, no tendrá que preocuparse por la restricción vehicular, pues las autoridades suspenderán esta medida.

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que no habrá restricción en San José desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril.

Se suspenderá esta medida porque las autoridades consideran innecesario mantenerla durante la Semana Mayor, cuando muchos se van a la playa a disfrutar de unos días libres.

Durante Semana Santa no habrá restricción vehicular en San José. (MOPT/MOPT)

“El sector público cerrará sus oficinas toda la semana, por vacaciones colectivas el lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1.° de abril, en cuenta los centros de estudio, a los que se suma buena parte de la empresa privada, por lo que no vale la pena mantener la medida ni vigilar su cumplimiento y, por el contrario, nos abre la posibilidad de redireccionar al personal para reforzar las rutas que permiten salir del Valle Central, y regresar, tomando en cuenta que muchas personas salen de vacaciones”, indicó Martín Sánchez, director de la Policía de Tránsito.

“También nos facilita el poder colaborar con la regulación vial vinculada con las actividades religiosas propias de la época”, añadió.

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Restricción se retomará el 6 de abril

Las autoridades comentaron que la restricción en San José volverá a aplicarse el lunes 6 de abril para las placas que terminan en 1 o en 2.

La restricción se aplica de lunes a viernes en un horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Según el MOPT, la zona restringida abarca la ruta de Circunvalación, excepto la sección norte, y todas las calles a lo interno de ese perímetro.

El viernes 27 de marzo será el último día que se aplicará la restricción por placa. Esta medida se retomará el lunes 6 de abril. (MOPT/MOPT)

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